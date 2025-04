Moda e Mare: connessioni e interazioni

L’11 aprile 2025 si celebra la Giornata nazionale del Mare, istituita nel 2017 per porre l’attenzione sulla necessità di protezione per le nostre acque e la biodiversità che le popola. È un evento nato al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

In questa occasione il liceo artistico Enzo Rossi presenterà all’interno di palazzo Marina una mostra di abiti ispirati alla magnificenza del mare e alla tradizione delle divise della Marina Militare.

Un viaggio tra l’eleganza delle splendide sale del Palazzo e la creatività dei nostri studenti. Il progetto, approvato e sostenuto dal dirigente scolastico Professore Enrico Battisti, è coordinato dalle Professoresse Maria Elena Borzì e Margherita Lavorgna.

«La giornata nazionale del mare” (11 aprile) – comunica la professoressa M. Elena Borzì – è un’occasione speciale per celebrare e riflettere sull’importanza del mare per la vita umana, l’economia e l’ambiente. In questa giornata viene spesso sottolineato il legame tra l’uomo e il mare, e l’importanza di preservare e proteggere le risorse marine.

In questo contesto, il Liceo Artistico Enzo Rossi e in particolare la sezione di Design della Moda, esporrà all’interno di una delle sale del Palazzo della Marina, alcuni abiti progettati e realizzati dai nostri studenti e studentesse dedicati alle connessioni e le interazioni tra la moda, il mare e la Marina Militare che, seppure possano sembrare due mondi distanti e separati, in realtà sono fortemente legati tra loro. La moda ha spesso tratto ispirazione dall’ambiente marino e dai suoi simboli, creando collezioni che richiamano le onde, le barche a vela e i colori dell’oceano.

D’altra parte, la Marina Militare è un’istituzione che ha una lunga tradizione di uniformi e abbigliamento caratteristico, che hanno influenzato anche le tendenze della Moda e spesso collabora con artisti e designer per creare opere d’arte e installazioni che celebrano il mare e la sua importanza. Inoltre, molte personalità della moda e dell’arte hanno preso ispirazione dalla Marina Militare e dai suoi simboli per creare capi e opere che riflettono il fascino e la grandiosità del mare.

«Per la realizzazione di questo progetto, – conclude M. Elena Borzì – abbiamo pensato di coinvolgere la M.M. al fine di conoscere più da vicino il mondo affascinante di questa forza armata, che tanto lavora anche per la tutela dei mari, e dare ai nostri studenti la possibilità di avere a disposizione uno spazio all’interno di una delle sale del prestigioso Palazzo della Marina per poter esporre gli abiti realizzati.»

