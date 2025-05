Mohamed Zerrad e Angela Mattevi vincono la Corri a Tor Vergata 2025

La tradizionale gara Corri a Tor Vergata, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL, si è svolta domenica 4 maggio 2025 con ritrovo ore 8:00 in via Columbia, all’interno del parcheggio della Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata.

Il segnale di partenza è stato dato alle ore 9:00 in punto, mentre la prova non competitiva ha preso il via subito dopo quella degli agonisti.

La corsa è stata organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Italiana Running, con il patrocinio del Municipio Roma VI di Roma Capitale, sotto l’egida della FIDAL

Nella stessa manifestazione, si è svolta un’attività ludica-motoria non competitiva (corsa a passo libero). La prova non competitiva, aperta a tutti, senza necessità di tesseramento o di certificato medico, si è disputa sullo stesso tracciato di quella competitiva, ma non prevedeva classifiche o rilevazione del tempo di percorrenza.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE – La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è stata a cura della società EvoData Timing&Data Solutions ed è stata effettuata tramite trasponder; le stesse saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

A tutti gli atleti, regolarmente iscritti, è stato consegnato, al ritiro del pettorale il pacco gara che tra le altre cose conteneva un asciugamano. Le premiazioni si sono svolte nei pressi della partenza della gara alla presenza delle Autorità sportive e dell’Amministrazione del VI Municipio di Roma Capitale

Sono stati premiati con premi in denaro e e trofei: i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo. Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica. Inoltre sono stati premiati i primi quindici di ogni categoria.

Il percorso interamente asfaltato si è snodato all’interno dell’area universitaria di Roma Tor Vergata immersa nel verde della campagna con diversi saliscendi a volte impegnativi che hanno messo alla prova i partecipanti.

A tutti coloro che hanno concluso la gara è stata consegnata la medaglia di partecipazione e, in un secondo momento, si potrà scaricare il diploma di partecipazione in formato digitale dal sito www.endu.net.

Come nelle precedenti edizioni durante la gara, è stato assicurato il servizio medico, l’assistenza della Polizia Locale di Roma Capitale, di personale volontario e di Operatori Antincendio.

Classifica assoluti uomini: il vincitore è stato Mohamed Zerrad, ITA A.S.D. ATL Vomano con il tempo di 31:25, seguito a pochi secondi di distanza da Lorenzo Rieti, ITA Piano Ma Arriviamo in 31:35. Al terzo posto si è piazzato Claudio Fanelli ITA A.S.D. ACSI Italia Atletica 32:12.

Classifica assoluti donne: vince Angela Mattevi ITA, Top Runners Castelli Romani in 35:3, al secondo posto si arrivata Isabella Papa ITA, Tirreno Atletica Civitavecchia in 37:21 ed al terzo posto si è classificata la meravigliosa Paola Salvatori ITA, U.S. Roma 83 in 38:02.

