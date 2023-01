Mohamed Zerrad e Sofiia Yaremchuk vincono la 29ª Corsa della Befana 2023

Dopo gli stop forzati il tradizionale appuntamento in via Lemonia, e al Parco degli Acquedotti è tornato il 6 gennaio 2023. Per partecipare alla Corsa della Befana gara nazionale su strada di km 10,0 alla prima corsa dell’anno nel territorio Romano si sono iscritti oltre 2500 concorrenti, 1153 uomini e 390 donne.

Il percorso tradizionale, nella prima parte da via Lemonia in un tratto tecnico e veloce, nel finale è all’interno del Parco degli Acquedotti, il rientro da viale Appio Claudio, e un finale ancora su un lungo tratto veloce di via Lemonia.

La Corsa della Befana gara competitiva di km 10 è stata organizzata da dall’A.S.D. Roma Road Runners Club, con il patrocinio della Regione Lazio, del Municipio Roma VII di Roma Capitale, della Fidal Lazio e del Centro Sportivo Italiano Comitato di Roma e Lazio.

La manifestazione è organizzata nel rispetto delle disposizioni vigenti in merito al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, in base ai protocolli definiti dalla FIDAL in collaborazione con il Ministero della Sanità laddove previste.

Il segnale di partenza in contemporanea alle ore 10,0 sulla distanze di 10,0 chilometri (competitiva) e di 3 chilometri (non competitiva.) è stato effettuato da da Ludovico Nerli Ballati affiancato dalle Autorità del posto.

Il primo a tagliare il traguardo è stato ZERRAD MOHAMED ASD ATL. VOMANO tempo 0:31:12, seguito da EMBAYE ELIYAS LBM SPORT TEAM 0:31:14 al terzo posto si è classificato PARISI LUCA ETRUSCA ASD.00:31:29

Categoria donne al primo posto si è classificata YAREMCHUK SOFIIA C.S. ESERCITO con il tempo di 0:33:02 battendo il precedente primato Il secondo posto è stato conquistato da TUCCITTO ALESSIA CAIVANO RUNNERS tempo 0:35:26, seguita da MALLOZZI BEATRICE S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 00:35:44.

Le premiazioni si sono svolte nell’area messa a disposizione del Parroco di San Policarpo, presenti gli speaker Ludovico Nerli Ballati e Pino C. presenti le Autorità dell’Amministrazione del Municipio e dell’on. Roberto Morassut.