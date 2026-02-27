Montesacro in lutto: addio a Renzo Mariani, l’attivista FdI travolto in viale Jonio

La notizia che nessuno voleva ricevere è arrivata ieri, 26 febbraio, dalle corsie del Policlinico Umberto I. Renzo Mariani non ce l’ha fatta.

Il pensionato, colonna portante della destra territoriale nel III Municipio, si è arreso ai gravi traumi riportati nello scontro avvenuto quarantotto ore prima, mentre a bordo del suo scooter Yamaha percorreva le strade del suo quartiere.

La dinamica: lo schianto all’incrocio

Erano circa le 20:30 del 24 febbraio quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, una Skoda condotta da un cittadino romeno di 26 anni ha travolto lo scooter di Mariani all’altezza dell’incrocio tra viale Jonio e via Matteo Bandello.

Il giovane conducente si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi, ma le condizioni dell’anziano sono apparse subito disperate ai sanitari del 118.

Mentre gli agenti del III Gruppo Nomentano lavorano sui rilievi per stabilire le responsabilità, resta l’atto d’accusa sulla sicurezza stradale. «Quell’incrocio è maledetto, c’è scarsa visibilità», denuncia con amarezza Manuel Bartolomeo, capogruppo di FdI nel territorio.

Il ricordo: «Sempre presente, con il sorriso»

Mariani non era solo un iscritto, era l’anima della sezione di via Italo Svevo. Una presenza costante, dai banchetti elettorali alla gestione quotidiana della sede.

«Una persona pacata e disponibile, un esempio per tutti noi», lo ricorda Bartolomeo. «Quel giorno era stato in sede, poi era andato dal dentista. Stava tornando, ma un destino crudele ce lo ha portato via».

La comunità politica del III Municipio si è stretta attorno alla famiglia di Renzo, un uomo che ha dedicato il suo tempo alla passione civile e che oggi lascia un vuoto incolmabile tra i militanti che, per anni, hanno condiviso con lui battaglie e ideali tra le strade di Montesacro.

