Monteverde, autista accusa un malore alla guida: bus Atac fuori controllo travolge diversi veicoli

Un pomeriggio di ordinario traffico si è trasformato in pochi secondi in una scena da film catastrofico, sfiorando una strage per puro miracolo.

Un autobus di linea dell’Atac, rimasto improvvisamente senza controllo a causa del malore fulmineo che ha colpito il conducente, ha scartato violentemente di lato, invadendo la corsia laterale e travolgendo come un ariete una lunga fila di mezzi parcheggiati lungo la strada.

Il bilancio finale parla di diversi veicoli coinvolti tra automobili e scooter, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.

Il drammatico incidente è avvenuto all’altezza del civico 200 della circonvallazione Gianicolense, nel cuore del quartiere Monteverde.

Secondo quanto ricostruito dai primi testimoni e dai rilievi delle forze dell’ordine, l’autista del mezzo pubblico stava procedendo lungo la corsia preferenziale quando è stato colto da un improvviso problema di salute che gli ha fatto perdere i sensi, impedendogli di premere il freno o di governare il volante.

Il colosso di ferro, privo di guida, ha deviato la sua corsa puntando dritto verso il marciapiede e i veicoli in sosta regolare.

L’impatto è stato violentissimo: l’autobus ha centrato in pieno un suv, trascinandolo per diversi metri e schiacciandolo contro i mezzi adiacenti prima di arrestare definitivamente la propria marcia in un cumulo di lamiere e vetri infranti.

Passeggeri illesi, autista in codice giallo al San Camillo

Nonostante il panico a bordo e la violenza degli urti in sequenza, la fortuna ha voluto che nessuno dei passeggeri che viaggiavano all’interno dell’autobus riportasse ferite o lesioni. Tra i presenti tanta paura e qualche contusione da spavento, ma per nessuno si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso.

L’unico a dover ricorrere alle cure urgenti dei medici è stato proprio il conducente dell’Atac. Sottoposto alle prime manovre di rianimazione e stabilizzazione direttamente nell’abitacolo da parte del personale sanitario del 118, l’uomo è stato poi caricato in ambulanza e trasferito in codice giallo al vicino ospedale San Camillo, dove si trova ora ricoverato per accertamenti clinici.

Strada chiusa al traffico

Sul luogo del disastro sono intervenute tempestivamente diverse pattuglie degli agenti del Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.

I caschi bianchi hanno isolato l’area, effettuato i rilievi scientifici per escludere guasti meccanici al mezzo pubblico e gestito i flussi di traffico andati rapidamente in tilt.

Per consentire l’arrivo dei pesanti mezzi di soccorso, rimuovere le dieci auto incidentate e ripulire l’asfalto dai liquidi infiammabili e dai detriti, i vigili urbani hanno dovuto chiudere temporaneamente al transito la circonvallazione Gianicolense, nel tratto compreso tra via San Girolamo Emiliani e via di Monte Verde.

Il blocco stradale ha inevitabilmente spezzato in due il collegamento verso la stazione di Trastevere, provocando code chilometriche e pesanti disagi alla mobilità.

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