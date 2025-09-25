Morena, raid vandalico in Piazza Castrolibero: fioriere distrutte e piazza devastata

La notte scorsa Morena si è svegliata ferita. Piazza Castrolibero, cuore pulsante del quartiere, è stata teatro di un raid vandalico che ha lasciato dietro di sé fioriere distrutte, vasi infranti e il volto della piazza completamente devastato.

Un atto di inciviltà che scuote la comunità e riaccende il tema, mai sopito, della sicurezza. «Purtroppo – denunciano Giovanni Cedrone e Marco Eusebio, Segretario e Vicesegretario di Forza Italia del Municipio VII, insieme ad Arturo Ciampi, Responsabile di Forza Italia per Morena – ancora una volta si evidenzia la totale assenza di controllo nelle piazze del nostro territorio, soprattutto durante le ore notturne».

Il messaggio è forte e diretto: servono subito telecamere di videosorveglianza per difendere i cittadini da bande di vandali che agiscono indisturbate, approfittando del buio. «Non possiamo permettere che Morena resti ostaggio della violenza e del degrado – aggiungono i rappresentanti di Forza Italia – saremo al fianco di commercianti e residenti per restituire dignità e sicurezza alla piazza».

Ora la comunità aspetta risposte rapide dal Municipio VII e dal Comune di Roma. Intanto, resta la ferita di una notte che ha colpito non solo arredi e strutture, ma anche il senso di appartenenza di un intero quartiere.

