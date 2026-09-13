Morlupo, frontale sulla Campagnanese: muore una donna di 53 anni, grave un 45enne
Un bollettino di guerra quotidiano che tra le pieghe dell'Aurelia Antica e della Trionfale strappa tre vite in poche ore
Non si tratta più di una sequenza di tragiche fatalità, ma della cruda contabilità di un’emergenza strutturale che trasforma le arterie della Capitale e della sua provincia in trappole mortali.
L’ultimo tassello di un bollettino di guerra è stato scritto lungo i tornanti della via Campagnanese, all’altezza di Morlupo: un impatto frontale di rara violenza che ha strappato la vita a una donna di 53 anni, lasciando sull’asfalto lamiere contorte e l’ennesimo dramma umano.
Nell’urto è rimasto gravissimo anche un quarantacinquenne, soccorso in fin di vita e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.
L’incidente di Morlupo chiude una giornata d’inferno sul fronte della viabilità capitolina, con un bilancio nerissimo: tre morti nel giro di dodici ore.
Lo schianto di Morlupo e i nodi della sicurezza
L’urto si è verificato in località Monte Albereto, punto critico della rete viaria provinciale:
La collisione: Due auto — una Nissan Micra e una Citroen — si sono scontrate frontalmente per cause tuttora in corso di accertamento. L’impatto è stato tale da rendere del tutto inutili i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori del 118 sulla cinquantatrenne.
Le indagini: I Carabinieri hanno apposto i sigilli di sequestro giudiziario a entrambi i veicoli per consentire i rilievi peritali e ricostruire eventuali responsabilità o guasti tecnici, mentre la Procura attende le relazioni sui rilievi planimetrici.
Tre croci in dodici ore: il bilancio
L’episodio sulla Campagnanese rappresenta solo l’apice di una scia sanguinosa che nell’arco della stessa giornata ha travolto altre due famiglie:
Aurelia Antica: Nelle prime ore del giorno un diciannovenne ha perso la vita a seguito di un devastante sinistro in sella alla propria moto.
Via Trionfale: Poche ore più tardi, un uomo di 81 anni è deceduto per le conseguenze di una rovinosa caduta dallo scooter.
Morlupo: Il frontale serale che porta a tre il conto delle vittime in sole 24 ore, confermando l’incubo della sicurezza stradale nel territorio metropolitano.
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