Municipio II De Salazar: soddisfazione per abbattimento ultimo manufatto dentro ex area Axel di Piazza Mancini

“Grazie ai continui esposti presentati alle Forze dell’Ordine, e alla direzione tecnica municipale stamane è in corso l’abbattimento dell’ultimo manufatto presente nell’ex area Axel di Piazza Mancini divenuto nel tempo un insediamento abusivo di senza fissa dimora. E’ una giornata importante per il quartiere e per questo voglio ringraziare le istituzioni presenti e intervenute sul posto per liberare l’ area.

Lo dichiara in una nota Francesco De Salazar Consigliere Municipio II di FDI”