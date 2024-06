Municipio II, FdI: “Ennesimo rogo tossico dei rom nel quartiere Trieste salario”

“Ieri si è ripetuta una di quelle situazioni che ormai si verificano da anni, per la quale una gruppo di rom stabiliti sotto a un cavalcavia della tangenziale est di Roma in prossimità dello svincolo per Viale Libia hanno appiccato un rogo tossico di cui le esalazioni si sono sentite fino alle case dei cittadini romani dell’adiacente quartiere Trieste Salario.

Questa situazione è una battaglia che portiamo avanti ormai da anni come Fratelli d’Italia perché pericolosa non solo per le esalazioni che sono costrette a respirare ai cittadini ma anche pericolosa per la vicina ferrovia dove passano i treni da e per la stazione tiburtina e per la prossimità con la tangenziale est percorsa da centinaia di romani tutti i giorni e a tutte le ore. perché pericolosa non solo per le esalazioni che sono costrette a respirare ai cittadini ma anche pericolosa per la vicina ferrovia dove passano i treni da e per la stazione tiburtina e per la prossimità con la tangenziale est percorsa da centinaia di romani tutti i giorni e a tutte le ore.

Questa città, dalle periferie al centro, non può e non deve essere sotto scacco della minoranza rom che mette in pericolo i nostri spazi con roghi tossici e illeciti di ogni tipo”

È quanto dichiarano Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’italia e Flaminia Pace e Simone Pelosi, dirigenti di Fdi nel II Municipio.

