Municipio IV e Comune di Roma si confrontano con gli inquilini delle Case ERP di via G. Palombini

Nel pomeriggio del 10 febbraio 2026 il Municipio IV con il consigliere Valerio Palmaccio e il presidente Massimiliano Umberti insieme al presidente della commissione capitolina Patrimonio Yuri Trombetti e all’assessore Tobia Zevi si sono confrontati con gli inquilini del complesso ERP di via Giovanni Palombini si sui problemi relativi alla manutenzione degli stabili che alle singole unità immobiliari.

Tante le richieste che si trascinano da anni e finalmente rientranti in un progetto complessivo potrebbero vedere avviati i lavori nel corso dei prossimi mesi.

Domande secche da parte degli inquilini a cui necessariamente il Dipartimento patrimonio e altri, dovranno dare risposte. Oltre ai problemi negli appartamenti c’è chi ha sollevato problemi sul non funzionamento della pompa indispensabile per l’irrigazione dei giardini, e se i gestori dell’antenna di telefonia mobile pagano per la concessione del lastrico solare e soprattutto quanto e a chi.

Altri cittadini hanno sollevato il problema della sicurezza stradale e alla carenza di illuminazione in alcuni punti. Sui ritardi nel dare corso ad alcuni impegni presi se ne assunta la responsabilità il dott. Francesco Cardarelli dirigente e coordinatore manutenzione case presso il Dipartimento. Responsabilità che ovviamente sono legate alle procedure e alla burocrazia proprie dell’amministrazione pubblica.

Di seguito il video di alcuni interventi e del presidente del IV municipio Umberti che annuncia l’esecuzione e realizzazione di alcuni progetti di manutenzione straordinaria decisi da tempo e arrivati grazie all’impegno, diciamolo, di questi amministratori!

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.