Municipio IX, confronto su attività svolta e prospettive

Quattro anni di amministrazione da raccontare e discutere insieme a cittadini, istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo.

È questo lo spirito dell’incontro pubblico “Quattro anni di amministrazione. Sviluppo locale e ruolo dei Municipi: la nostra esperienza”, promosso dal Municipio Roma IX Eur e in programma lunedì 10 novembre alle 17.30 presso La Vaccheria, in via Giovanni L’Eltore 35.

Un appuntamento pensato come momento di confronto e bilancio sul lavoro svolto dal Municipio e sulle prospettive di sviluppo dell’area sud della Capitale, oggi uno dei quadranti più dinamici e strategici di Roma.

A dialogare con la presidente Titti Di Salvo e con la giunta municipale – composta da Augusto Gregori, Paola Angelucci, Patrizio Chiarappa, Manuel Gagliardi, Luisa Laurelli e Ludovica Tranquilli – saranno esponenti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale.

Tra i partecipanti figurano Pino Battaglia, assessore alle Periferie e al Decentramento di Roma Capitale; Claudio Carserà, amministratore delegato di Eur S.p.A.; Francesca Di Lascio (Università Roma Tre); Tullia Iori (Università di Tor Vergata); Domenico Mastrolitto, direttore generale del Campus Biomedico; Donatella Onofri, segretaria generale della Camera del Lavoro Centro Ovest Litoranea; Massimiliano Ricci, direttore generale di Unindustria; e Carlo Scarchilli, presidente del Consorzio di Castel Romano.

“Abbiamo scelto di raccontare questi quattro anni non solo come un bilancio amministrativo, ma come un’esperienza collettiva di costruzione del territorio”, spiega Titti Di Salvo, presidente del Municipio Roma IX Eur. “Lo sviluppo locale – continua – non è solo infrastrutture o servizi, ma anche relazioni, cultura, lavoro e comunità. È da qui che parte il cambiamento del Municipio IX e di Roma”.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per discutere del ruolo dei Municipi nel governo metropolitano, tra decentramento amministrativo, partecipazione civica e nuove sfide legate alla transizione ecologica e digitale della città.

A seguire, visita guidata della mostra “From Pop to Eternity” insieme all’artista Mark Kostabi e brindisi conclusivo.

