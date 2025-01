Municipio V: audizione su viabilità e mercato viale Primavera

Il lavoro incessante e continuo da parte del nostro giornale sulle questione della sicurezza viaria nel tratto di viale della Primavera che va dall’intersezione con Trinchieri/Gelsi e l’uscita dal parcheggio del Mercato Insieme e sullo stato in cui versa l’importante struttura mercatale è stata oggetto di una approfondita discussione in commissione commercio dove siamo stati invitati in audizione insieme agli assessori ai LLPP, al Commercio e alla Polizia Locale.

Va detto che nonostante l’assenza dell’assessore ai LLPP si sono affrontati i problemi della sicurezza della viabilità in quel tratto di strada e sull’annosa questione del parcheggio dei furgoni degli operatori commerciali che stazionano su viale della Primavera, riducendo la carreggiata e quindi aumentando i pericoli.

Dopo l’esposizione delle questioni e del parere favorevole da parte di Roma Mobilità allo spostamento dell’impianto semaforico che andrà a mettere in sicurezza e snellire il traffico alle intersezioni Trinchieri/Gelsi e sulla necessità di ripristinare la segnaletica in maniera corretta sia per la viabilità con i divieti di sosta e sia di quelli che all’interno dello Square centrale la sosta la regolamentano.

La Polizia Locale visionando la bozza del progetto per lo spostamento del semaforo lo ha ritenuto utile ma ovviamente ci si aspetta un progetto articolato definitivo.

Per il ripristino della segnaletica ci sono due piani di intervento, uno municipale per quella all’interno dello Square e l’altro con il Dipartimento mobilità per quanto riguarda quelli su viale della Primavera.

Si è poi passati ad esporre le problematiche del Mercato Insieme e grazie all’invito in audizione abbiamo potuto far inserire a verbale tutti i problemi nella struttura mercatale a cui abbiamo dedicato numerosi articoli e denunciati nelle opportune sedi dall’AGS e dal suo presidente Tonino Rosato di cui siamo anche portavoce.

La scala mobile il cui non funzionamento riduce l’affluenza al mercato della clientela anziana o con problemi di deambulazione, del degrado e insicurezza al parcheggio inferiore ridotto al livello di discarica, tanti sono ormai i rifiuti di ogni genere che vi vengono abbandonati da ignoti, favoriti anche dalla mancanza di illuminazione.

Abbiamo poi sollevato nuovamente il problema della pavimentazione cosi tanto ammalorata che ormai siamo quasi vicino all’impraticabilità della struttura e con il rischio della disdetta unilaterale del contratto con la compagnia assicurativa per la responsabilità civile.

Ovviamente non potevamo di non menzionare lo stato dei servizi igienici, della messa in sicurezza di due tombini al parcheggio superiore incerottati ormai da circa quattro anni, della mancata potatura delle alberature antistanti il Mercato e che si sono sviluppate in altezza arrivando a coprire le attività al primo piano con ovvi danni economici ai titolari delle attività.

Una giornata quella di mercoledì che abbiamo definito positiva sia perché i commissari hanno preso contezza di tutti i problemi oltre a quelli di cui erano già venuti a conoscenza durante alcuni sopralluoghi effettuati presso la struttura e sia perché partecipando all’incontro settimanale del Cdq Centocelle Storica Roma in cui era presente la dott.ssa Elena Antinozzi, presidente della Commissione Bilancio/Patrimonio, invitata a dare chiarimenti sul Bilancio ha dichiarato che ci saranno nuovi incontri per affrontare problemi che magari non hanno trovato risposte nel Bilancio recentemente approvato in quanto ci si ripotrà tornare su con l’Assestamento al Bilancio che andrà in discussione a partire dal mese di marzo.

La dott.ssa Antinozzi si è detta anche disponibile ad organizzare una Commissione congiunta Bilancio/Commercio al fine di vagliare le richieste e reperire le risorse necessarie a realizzarle. Una novità questa che ci fa essere moderatamente ottimisti e che potremo valutare già dalle prossime settimane.

