Nadia Battocletti al Golden Gala Pietro Mennea 2026

La stella di Nadia Battocletti brillerà al Golden Gala Pietro Mennea 2026. E’ il primo grande annuncio per la prossima edizione del principale meeting italiano di atletica leggera, in programma per giovedì 4 giugno a Roma.

I 5000 metri allo stadio Olimpico saranno illuminati dalla presenza della campionessa azzurra, argento alle Olimpiadi di Parigi e ai Mondiali di Tokyo nei 10.000 metri, bronzo mondiale nei 5000.

UNA MEDAGLIA DOPO L’ALTRA – La 25enne trentina ha appena trionfato agli Europei di cross di Lagoa, centrando il suo secondo oro consecutivo nell’evento, e tornerà al Golden Gala a dodici mesi dalla fantastica gara del 2025, quando ha stabilito il record italiano con 14:23.15 (seconda europea di sempre) chiudendo alle spalle della campionessa olimpica Beatrice Chebet. Battocletti ha un rapporto speciale con lo stadio Olimpico.

Nella ‘casa’ del Golden Gala ha infatti vinto due medaglie d’oro agli Europei di Roma del 2024, nei 5000 e nei 10.000 metri, accolta dal boato del pubblico e ricevendo i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente in tribuna.

PARLA NADIA

“Il Golden Gala è la gara che mi piace di più – commenta Nadia Battocletti -. Sono molto felice di poter partecipare per la terza volta e di avere di nuovo questa opportunità. L’Olimpico è un sogno, ho tantissimi bei ricordi degli Europei di Roma, della gara nei 1500 dopo le Olimpiadi di Parigi, e infine dei 5000 dell’anno scorso. Sono certa che grazie agli organizzatori verrà fuori un’altra sfida strabiliante e non vedo l’ora di vivere i mesi e le settimane prima del 4 giugno per cominciare a respirare il clima dell’evento. Sono contentissima che ci sarà tutta la mia famiglia a supportarmi e invito tutti i tifosi ad essere allo stadio per questa grande serata di sport“. Il Golden Gala, quinta tappa della Wanda Diamond League, sarà uno dei momenti principali della stagione di Battocletti, che cercherà di regalare un altro ricordo memorabile ai tifosi continuando il suo percorso di crescita che l’ha portata ai vertici del mezzofondo mondiale.

MEETING DIRECTOR SICARI: “BATTOCLETTI STAR INTERNAZIONALE”

“Quello di Nadia Battocletti – racconta il Meeting Director, Marco Sicari – è l’annuncio di una grande star internazionale dell’atletica, una campionessa che ha saputo conquistare spazi d’attenzione a livello globale con le imprese dell’ultimo biennio. Non sarà sola, ovviamente. Stiamo lavorando, con la squadra del Golden Gala, per mettere insieme un cast di prima grandezza. In linea con la straordinaria tradizione del meeting“.

APERTA LA BIGLIETTERIA, PROMO NATALE PER 3 GIORNI

Da oggi è ufficialmente aperta la biglietteria per il Golden Gala Pietro Mennea 2026. I tagliandi per la tribuna Monte Mario Arrivi, Distinti Arrivi e per la tribuna Tevere, si potranno acquistare su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Prevista una speciale promozione di Natale per la Monte Mario Arrivi, con acquisti agevolati fino a domenica 21 dicembre: un regalo speciale per tutti gli appassionati di atletica.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.