Nasce Julia, l’assistente virtuale di Roma

Roma pioniera di innovazione digitale con JULIA, il primo assistente virtuale progettato per migliorare l’esperienza di cittadini, turisti e pellegrini. Un’intelligenza artificiale generativa pensata per semplificare la vita quotidiana e garantire un accesso immediato a dati affidabili su Giubileo, mobilità, eventi, cultura e servizi essenziali. Un’innovazione che trasforma l’interazione e l’esplorazione della città, rendendola più intuitiva, accessibile e coinvolgente per tutti.

Un’intelligenza artificiale su misura per Roma

JULIA si distingue da altre chatbot grazie alla sua knowledge base certificata, alimentata da dati ufficiali di Roma Capitale e da altre fonti validate. Questo le consente di fornire risposte aggiornate, in molti casi in tempo reale, precise e contestualizzate: dalla ricerca di un hotel alla consultazione degli orari del trasporto pubblico, dagli eventi culturali alle allerte di Protezione Civile, dalle informazioni sul calendario del Giubileo alla ricerca di infopoint turistici.

ùProgettata con l’apporto di Microsoft, che ingegnerizza il modello GPT-4o, e sviluppata nella sua prima release da NTT Data, JULIA è in continua evoluzione: il piano di rilascio prevede aggiornamenti progressivi, arricchendo le sue funzionalità per offrire un servizio sempre più performante, personalizzato e completo.

JULIA 1.0: cosa può fare?

– Interagire in modo naturale e personalizzato con utenti di molteplici nazionalità (conosce oltre 80 lingue);

– Fornire informazioni su eventi, musei, spettacoli e luoghi di interesse;

– Dare supporto su mobilità e trasporti con tempi di attesa e dati aggiornati su metro, autobus, treni e voli;

– Informare sulle tariffe fisse e suggerire le modalità di prenotazione dei taxi;

– Sulla base di una ricerca localizzata, dare informazioni su allerte ed emergenze in tempo reale per garantire la sicurezza dei cittadini suggerendo i corretti comportamenti da adottare;

– Suggerire ristoranti, hotel e servizi utili sulla base delle esigenze dell’utente;

– Garantire massima sicurezza e protezione dei dati personali, nel rispetto del GDPR.

Le risposte sono arricchite da indirizzi, link e contatti per fornire un’informazione più completa e dettagliata possibile.

Un nuovo modello di interazione con la città

Disponibile su WhatsApp, Telegram, Messenger e web chat, JULIA è un assistente virtuale sempre attiva, pronta a rispondere alle domande degli utenti in tempo reale. Continuerà a migliorarsi offrendo un servizio più efficiente e personalizzato. Questa è la prima release, altre seguiranno nei prossimi mesi con ulteriori dati, informazioni e sviluppi tecnologici.

Come ogni chatbot basata sull’A.I., JULIA può commettere errori, ma fa parte integrante del processo di continuo apprendimento: imparerà grazie anche alle segnalazioni degli utenti e crescerà nel tempo affinando sia la capacità di comprensione dei quesiti, sia l’abilità nello scegliere le risposte.

Inoltre, accrescerà costantemente la base di dati verificati. JULIA non si limiterà a fornire informazioni e consigli: la sua intelligenza è progettata per adattarsi alle esigenze degli utenti, guidandoli attraverso l’esperienza urbana con suggerimenti contestualizzati e risposte basate sulle condizioni attuali della città.

AI progettata per il futuro di Roma

JULIA rappresenta un passo fondamentale verso una città più smart e interconnessa. Il suo sviluppo è parte di una strategia più ampia di digitalizzazione che mira a migliorare l’accessibilità, la fruizione e l’efficienza dei servizi urbani.

Roma, con il suo straordinario patrimonio storico e artistico, diventa così un modello di innovazione che unisce tecnologia e cultura, offrendo a visitatori e residenti uno strumento all’avanguardia per vivere al meglio la città.

Con il suo arrivo, Roma si proietta nel futuro, accogliendo l’intelligenza artificiale come un prezioso alleato per il miglioramento della qualità della vita e della gestione della città.

Gli esercenti che vorranno farsi trovare su Julia possono registrare la loro attività commerciale, basta accedere con lo Spid al portale 060608.comune.roma.it

Per ulteriori informazioni: julia.comune.roma.it

