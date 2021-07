Nel 29° Anniversario della strage mafiosa di via D’Amelio manifestazione a Tor Bella Monaca

Domani sera 19 luglio 2021 all’Arena Cinematografica “R-Estate a Tor Bella”, in via Giovanni Castano alle 20.45, si svolgerà una manifestazione in occasione del 29° Anniversario della strage mafiosa di via D’Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina.

Con il Presidente Nicola Zingaretti parteciperanno: Giudice Paola Di Nicola, Gianpiero Cioffredi presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Francesco Menditto Procuratore della Repubblica di Tivoli, Tiziana Ronzio dell’associazione ‘Tor Più Bella’.

Nel corso dell’iniziativa il Presidente Zingaretti consegnerà una Targa di Riconoscimento, per il suo impegno per la legalità e la rinascita civile del quartiere, a Tiziana Ronzio, fondatrice dell’associazione Tor Più Bella, aggredita alcune settimane fa da esponenti del clan Moccia.

A seguire, Libera e Alice nella Città con Marco Tullio Giordana che presenteranno la versione restaurata del film “I Cento Passi” in programmazione alle 21,30. L’Arena “R-Estate a Tor Bella” è promossa dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità e dall’Ufficio Cinema della Regione Lazio insieme a Libera, Tor Più Bella, Progetto ABC, Alice nella Città che ne cura la Direzione Artistica e con la collaborazione di tante realtà associative di Tor Bella Monaca.