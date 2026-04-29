Nel V Municipio di Roma i protagonisti mondiali degli effetti visivi mondiali

Think impossible. Make it possible (Pensare impossibile. Renderlo possibile)

Roma, Quinto Municipio, esterno giorno… Lungo un marciapiede, al di fuori di un cinema (il Nuovo Cinema Aquila luogo di storia e di lotta alla criminalità organizzata), persone raggruppate che parlano fra loro, parole indistinte…locandine del festival appoggiate ai muri del cinema…

I soci dell’Associazione Culturale Prometeo-Lab coorganizzatori dell’evento ed indaffarati negli ultimi preparativi necessari alla gestione dei tanti contributi video ed audio forniti dai partecipanti.

Lungi dal voler essere una prova di sceneggiatura è però innegabile che, volendo raccontare del festival degli effetti visivi, non si può non iniziare il racconto partendo dal visto e da come si può immaginare visivamente, filmicamente, l’atmosfera che si respirava prima dell’avvio dell’iniziativa.

I protagonisti mondiali degli effetti visivi riuniti a Roma, riuniti nel V municipio per realizzare un festival, ormai giunto alla quinta edizione, e per immaginare (anche se in questo caso sarebbe più corretto scrivere realizzare) i nuovi scenari professionali che il mondo degli effetti visivi è in grado di realizzare.

L’Intelligenza artificiale ed il cinema del futuro, il Premio Oscar Richard Baneham (Avatar), i giovani talenti vincitori dello AVFX Student Award e tanto tanto altro hanno narrato, mostrato e rappresentato non solo il futuro prossimo ma anche quel presente che permetterà a questo mondo di travalicare i confini del passato.

Mario Crea, presidente commissione cultura della Regione Lazio, il presidente del municipio Mauro Caliste, Maurizio Mattana, presidente della commissione cultura municipale, Olga Di Cagno, consigliera municipale, tutti sono rimasti affascinati (ed è proprio il caso di scriverlo) dalla potenzialità di questo comparto ammirando i lavori presentati e mostrando estremo interesse per le compartecipazioni presenti all’evento.

I patrocini della Regione Lazio e del Municipio, David di Donatello-Accademia del Cinema Italiano, Fondazione Roma-Lazio Film Commission, Ves-Visual Effect Society ed i vari vari partenariati hanno coinvolto non solo i circa 1000 fortunati partecipanti al festival ma anche tutti coloro, che a vario titolo ne sono venuti a conoscenza o che lavorano nel settore dell’importanza e dell’eccellenza sul territorio di Roma, qui in Quinto municipio.

Il TG3 nazionale, Raitre Cultura e Unomattina hanno anche dato eco all’evento (https://youtu.be/J5khHGIqW-8, https://youtu.be/OD_P1H1PeLs )

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