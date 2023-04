Un mare Mediterraneo che collega, una scuola che studia non solo con i libri ed i computer, con artisti di varie etnie, formazione e provenienza, ma tutti che lavorano per la pace. “Non è facile capire cosa viene dal mare” questo è il titolo del Convegno promosso dal Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina che venerdì 21 aprile si terrà a partire dalle ore 9 nell’aula magna della scuola in via del Lido.

Col favorevole auspicio della Presidenza della Repubblica, la manifestazione si fregia del patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Latina, dell’Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina, di Emergency e di associazioni artistiche italiane e non.

Al convegno si giunge a seguito dell’esposizione di 250 artisti di 30 nazioni uniti in un grande progetto che parla di pace: ‘’Tra Ulisse, Enea, Ibn Battuta, un viaggio attraverso i mari e le terre. Gli artisti, l’Europa e il Mediterraneo’’. La mostra è stata inaugurata nel mese di ottobre 2022: aule, laboratori, palestra, uffici e spazi comuni sono stati per tutto l’anno scolastico un teatro d’arte magicamente allestito dagli alunni della classe 5 E al termine del progetto PCTO che, secondo le indicazioni ministeriali, offre agli studenti un’esperienza di studio collegabile al mondo del lavoro. Agli alunni della classe 5 E è stato unanimemente riconosciuto il merito di un impegno straordinario e di una crescita di sensibilità particolarmente significativa.

Il convegno è coordinato dal Dirigente Scolastico Vincenzo Lifranchi, convinto sostenitore dell’importanza di accogliere e favorire la ricerca di giustizia e pace che i giovani incarnano. Introdurranno il convegno il Prefetto di Latina Dott. Maurizio Falco e S.E. Mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina, Terraciana, Sezze e Priverno.

L’esperienza condotta nel Liceo Grassi e culminata nella mostra e nella proposta del 21 aprile rappresenta una straordinaria possibilità di sensibilizzazione e informazione sui temi dei disordini nel Mediterraneo, delle difficoltà di vite straziate da fame e guerra, del fenomeno delle attuali migrazioni, della risposta di singoli e di associazioni impegnati nelle opere di solidarietà e ricerca di visioni di sviluppo civile.

Moderatore della mattinata sarà Massimo Pompeo, artista e docente coordinatore dell’esperienza della classe 5 E. La manifestazione prevede interventi di numerose personalità attive nella ricerca delle possibili risposte alle problematiche degli equilibri geopolitici: Pietro Bartolo, europarlamentare, già medico di Lampedusa, Emilio Drudi, giornalista già capo redattore de Il Messaggero co-fondatore del “Comitato Verità e Gustizia per i Nuovi Desaparecidos”, Pina Garau, medico chirurgo, impegnata per decenni in ospedali di territori bellici e post-bellici in Africa e in salvataggi in mare, Roberto Pergameno coordinatore Lazio Sud di “Emergency”, l’associazione che ha curato la formazione di alcune classi del Liceo sui temi delle risposte fornite al “Sud del mondo” da medici e volontari, M. Cristina Martin, dirigente scolastico dell’Istituto “Emma Castelnuovo” di Latina già rappresentante del progetto “Aquilone Italia – Brasile” e di numerose iniziative e pubblicazioni sull’intercultura e l’educazione alla pace, Stefano De Luca, docente del Liceo, l’artista indiano Sanjay Kumar.

Durante la mattinata saranno lette poesie di Caterina Vicino, Giorgio Fiume, Alfonso Marino e Paolo Diliberto. Gli interventi musicali saranno affidati ad Arianna Drudi, artista, antropologa, libera ricercatrice, autrice di musica ispirata alle forze della natura, agli archetipi e alla mitologia sacra al femminile e ai Bambini della “Casetta della Musica” di Latina come rappresentanti di ogni minore che testimonia l’irrinunciabile diritto alla felicità.

Al termine del Convegno si inaugurerà la mostra dell’artista indiano Sanjay Kumar, che per l’occasione ha preparato 20 lavori realizzati per lo più in litografia su pietra, ispirate alla tradizione iconografica indiana e alle storie della tradizione epica induista.

Sponsor del Convegno: la casa vinicola Casal del Giglio e il Todis di Via Ezio a Latina.

La mostra ‘’Tra Ulisse, Enea, Ibn Battuta, un viaggio attraverso i mari e le terre. Gli artisti, l’Europa e il Mediterraneo’’ sarà visitabile fino al 30 giugno dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 17 previo appuntamento al numero della segreteria del Liceo 0773603155.

Gli Artisti presenti in mostra

