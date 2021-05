“Nun c’è chi diri” di Emanuele e Francesco Bunetto

Ogni mese i BELLAMORÉA (il duo composto dagli ormai noti fratelli siciliani Bunetto) propongono un video clip per mantenere costante il rapporto con il loro pubblico interrotto a causa del Covid19.

I temi trattati hanno un profondo valore sociale e sono particolarmente legati alla loro Sicilia, creati appositamente per diffondere e valorizzare questa meravigliosa terra all’estero.

Il duo musicale catanese infatti esalta, attraverso la musica, le tradizioni popolari del mediterraneo secondo una precisa scelta artistica tesa a sollecitare la memoria storica e l’appartenenza alla Sicilia.

Attraverso tour in America, Giappone ed Europa i Bunetto con il loro gruppo hanno raggiunto migliaia di Italiani all’estero mantenendo vivo il contatto e l’identità culturale e musicale con i loro conterranei.

Il 23 maggio, Giornata Nazionale della Legalità, il videoclip musicale dei Bellamoréa “Nun c’è chi diri” rende omaggio a tutti gli eroi vittime di mafie in particolare ai due magistrati simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino uccisi nella strage di Capaci. Questi due Uomini sono l’emblema di chi si è sacrificato per la giustizia e ha lottato per i forti valori del vivere civile e della propria memoria.

Lo straordinario Tony Sperandeo ha interpretato con versi inediti il racconto di chi ha sacrificato la propria vita per giusta verità, gli eroi dei nostri tempi.

MINI BIOGRAFIA – I fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte “Bellamorèa”, sono un duo di cantanti di musica popolare del Mediterraneo e creano con voci e strumenti della tradizione del sud l’incanto e la bellezza dei suoni naturali. Il progetto musicale dei fratelli Bunetto chiamato “Med World Tour” ha lo scopo di rappresentare la cultura musicale del mediterraneo, in tutto il mondo. Si sono già esibiti in America, Giappone, Germania, Inghilterra, Belgio, Malta e Italia. Attualmente sono in fase di registrazione di diversi inediti e cover di musica popolare del Mediterraneo riadattate da loro con la realizzazione dei videoclip musicali. Hanno infatti collaborato con Phil Palmer, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Roberto Lipari, Lucia Sardo, Paride Benassai, Giovanni Cacioppo, Carlo Muratori, Mario Incudine, Daria Biancardi, Ernestomaria Ponte, Francesco Castiglione, Faisal Taher, Chris Clun, Lello Analfino, Max Busa (Alì Babà).

INFO

www.facebook.com/fratelliBunetto

www.youtube.com/c/Bellamorea/videos

www.youtube.com/c/Bellamorea/featured