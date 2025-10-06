Nuova kermesse canora al Mercato Insieme a Centocelle

Una iniziativa culturale e di intrattenimento organizzata dall’AGS del Mercato Insieme di viale della Primavera a Centocelle sabato 4 ottobre 2025 che pur con un notevole successo di pubblico è ancora lontana dai desideri del suo presidente Antonio Rosato.

Infatti il presidente, oltre alle varie esibizioni, agli spunti mangerecci con deliziosi panini con porchetta, ottima birra alla spina e fantastica frittura di calamari e gamberi, avrebbe voluto un maggior numero di attività aperte al pubblico.

Ha aderito il mago della pizza che per l’occasione ha cucinato anche ottimi filetti di baccalà e supplì con vari condimenti. Purtroppo, e questo lo sanno anche i consiglieri capitolini invitati all’iniziativa, fin dall’ultima Commissione capitolina Patrimonio e Commercio a cui abbiamo partecipato in audizione.

Presenti il Presidente della commissione patrimonio On.le Yuri Trombetti del PD che abbiamo anche intervistato e la consigliera di F.I. On.le Rachele Mussolini recente presentatrice, insieme al suo collega On.le Carpano, di una articolata interrogazione in cui hanno sottolineato tutti i problemi della struttura, soffermandosi sul tapis roulant fermo da anni, lo stato della pavimentazione sconnessa e pericolosa e i servizi igienici quasi inservibili.

L’allora Assessore On.le M. Lucarelli nella risposta all’interrogazione del gruppo di F. I. aveva assicurato un cambio di passo e nuova attenzione da parte della Giunta capitolina sulle attività mercatali. Un cambio di passo che ad oggi almeno sul piano degli intenti è già partito, ma serve ben altro che le parole rassicuranti che Trombetti, Caliste e Pietrosanti hanno detto portando i saluti dell’amministrazione ai partecipanti l’evento.

Al Mercato Insieme serve un nuovo progetto per una ristrutturazione straordinaria visto che da anni dei 126 box originari la maggioranza è chiusa nonostante Bandi pubblici per l’assegnazione a ripetizione che non riescono a dare risposte positive, tanto di aver ormai reso ma struttura un ammasso di lamiere perennemente chiuse. Ovviamente serve il rifacimento totale della pavimentazione, quello dei servizi igienici, il Wifi gratuito.

Nel V municipio la commissione commercio si è prefissata di rinnovare la richiesta di essere risentita in audizione dalle commissioni capitoline con cui ha già avviato un dialogo che si spera decolli con proposte e progetti visibili. Il tempo delle chiacchiere dicono, è finito e con l’istituzione dell’Ufficio di scopo sui mercati anche il Sindaco le aspettative sono ben altre.

