Nuova “Mostra/Mercato sui marciapiedi della via Tiburtina

Ancora una “Mostra/Mercato” nel quartiere Pietralata/Portonaccio, a cura dell’Associazione Culturale “Araba Fenice III”, venerdì, 27 settembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sui marciapiedi dei numeri civici dispari della via Tiburtina, Roma, dall’altezza via delle Cave di Pietralata fino a via R. Simoni.

Gli eventi sono organizzati, ormai da alcuni mesi, dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (Presidente l’instancabile ed affabile Fabiana, con altre collaboratrici), con prodotti di: Artigianato, Commerciale, Prodotti Tipici, Vintage ed altro ancora,

Come già ripetutamente detto nelle precedenti analoghe occasioni, è anche un modo per uscire, passare una giornata diversa, acquistare prodotti tipici, ma non solo, curiosare tra gli stand e le bancarelle e fare acquisti con calma, nell’arco elle dodici ore di permanenza.

