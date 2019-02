Nuova vittoria dell’S.S. Lazio Pallavolo

Vittoria di prestigio per la S.S. Lazio Pallavolo che vince, in un gremito PalaLuiss, lo scontro diretto contro Anguillara con il risultato netto di 3-0.

Coach Di Vanno schiera Valenti al palleggio, Buongiorno e Spampinato al centro, Del Mastro e Pietrobono martelli, Mestriner opposto e Recupito libero.

Primo set giocato punto a punto fino a metà parziale, dopo di che uno strappo della Lazio ha portato nelle casse biancocelesti il primo set, chiuso per 25-20. Secondo set giocato ancora bene dalla squadra di casa che si stacca subito dagli avversari e chiude nuovamente 25-20. Terzo set vinto nettamente dai biancocelesti che si portano subito in vantaggio, chiudendo così 25-16 il parziale e 3-0 il match.

Davide Pietrobono commenta così: “Partita costruita bene nel corso della settimana, contro una squadra valida tecnicamente. Crediamo alla qualificazione ai play off, perché la società ci ha messo a disposizione un gruppo e uno staff incredibile”.

Queste invece le parole a fine partita del centrale Federico Spampinato: “Sono ancora emozionato per la vittoria, perché è stato un risultato secco, merito degli allenamenti di questa settimana. La posizione in classifica dimostra l’unità del gruppo e la qualità delle indicazioni date dallo staff. Speriamo di arrivare il più in alto possibile, grazie al contributo di tutti”.

Per Francesco Recupito una partita da ricordare: “Il mio ritorno in campo è stato positivo, la squadra mi ha molto aiutato. Questo match è stato complicato, ma anche nei momenti più difficili ne siamo usciti da squadra. Se continuiamo a giocare così non ci dobbiamo porre limiti e puntare in alto”.

Una vittoria importante della Lazio che consolida così il secondo posto aumentando il distacco dalle dirette inseguitrici: cinque punti dalla terza in classifica e sette punti da Anquillara al quarto posto. Nessuna pausa per la formazione biancoceleste che si ritroverà in palestra già lunedì sera per lavorare in vista del match di sabato che si giocherà fuori casa contro la Virtus Roma alle ore 16.00.

Si ringrazia per le foto Massimiliano Di Maio