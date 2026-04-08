Nuove case immerse nel verde a Roma. Porte aperte nel cantiere di Selva Candida

Due giorni per entrare nel cuore della rigenerazione urbana di Roma Nord e vedere da vicino come un’area dismessa si stia trasformando in un nuovo quartiere.

L’11 e il 12 aprile, dalle 9.30 alle 18.30, il “Progetto Selva Candida – Roma Nord” apre le porte del cantiere di Selva Candida per un Open Week-End che consentirà di osservare lo stato di avanzamento dei lavori, comprendere la configurazione degli spazi e conoscere più da vicino l’intervento di riqualificazione firmato CMB, nel XIV Municipio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per accedere direttamente all’area, osservare le volumetrie già definite, iniziare a comprendere in modo concreto la configurazione degli spazi e dell’intervento nel suo complesso.

Sarà anche possibile confrontandosi con i referenti del progetto e approfondire alcune condizioni di acquisto dedicate, con la possibilità di ottenere un contributo fino a 25mila euro riservata a chi parteciperà all’evento.

Un polo residenziale integrato con servizi e infrastrutture

Quello che sta prendendo forma nell’area dell’ex Centro Direzionale Alitalia è un intervento che mira a trasformare un sito dismesso del quadrante nord-ovest della Capitale in un polo residenziale immerso nel verde, integrato con servizi e infrastrutture. E, dopo anni di attesa, la riqualificazione non è più confinata nei masterplan: le volumetrie si definiscono, gli edifici iniziano a emergere rispetto al contesto circostante e gli spazi comuni prendono forma, permettendo di comprendere come sarà organizzata la vita quotidiana nel nuovo tessuto residenziale.

Il progetto prevede circa 300 appartamenti distribuiti in sei edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building) in classe A, progettati per contenere i consumi energetici e migliorare il comfort. Le soluzioni abitative sono pensate per essere flessibili e accessibili, con appartamenti personalizzabili dotati di terrazzo o giardino privato, disponibili in diverse configurazioni. Accanto agli edifici prende forma un sistema articolato di spazi aperti: aree verdi attrezzate, percorsi pedonali, zone per il tempo libero e un parco urbano di otto ettari in continuità con la Riserva Grande. A completare il disegno, una piazza coperta e un’area commerciale concepite come luoghi di servizio e socialità.

«Non si tratta soltanto di costruire nuove case – dichiara Daniele Cantalini, Responsabile Immobiliare Area Roma di CMB – ma di lavorare su un sistema che renda l’area più vivibile e meglio connessa, intervenendo anche su elementi strutturali che negli anni hanno inciso sulla percezione del territorio.»

Un ruolo centrale è svolto dalle opere di urbanizzazione primaria – viabilità, sottoservizi, gestione delle acque – che costituiscono l’ossatura del nuovo insediamento. Il piano prevede la realizzazione di una serie di importanti nuovi collegamenti viabilistici. Interventi che renderanno più fluidi l’accesso al quartiere e i collegamenti con il resto della città.

In questo contesto, l’Open Week-End dell’11 e 12 aprile offre la possibilità di valutare il progetto non solo attraverso materiali illustrativi, ma direttamente sul campo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di “Progetto Selva Candida – Roma Nord” o contattando l’ufficio vendite al numero 06.69226918, per fissare un appuntamento e conoscere da vicino il progetto.

CMB, costruttori di valore dal 1908

Dal 1908, CMB contribuisce a dare forma all’Italia, realizzando ospedali, scuole, infrastrutture e abitazioni nel segno della responsabilità.

Le opere firmate CMB – dalla Stazione FS Roma Termini, all’ex Poligrafico, da La Rinascente di piazza Fiume e via Del Tritone all’Università Lumsa e all’ospedale San Filippo Neri, per citare solo alcune di quelle realizzate nella Capitale – raccontano un modo di costruire che unisce efficienza, estetica e funzionalità.

La stessa eccellenza delle grandi opere, CMB la porta anche nelle abitazioni: edifici progettati con cura costruttiva e materiali certificati, per offrire spazi luminosi, efficienti e sicuri.

Progetti come Vivere Roma Pietralata, Fidene Val Melaina, Alloggi Santa Lucia, Milano Nord, Città Contemporanea, Milano City Door e Milano Parco Lombardo testimoniano un impegno concreto: oltre 10.000 alloggi costruiti e venduti in trent’anni, per dare forma al modo di vivere di domani.

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