Conferenza-dibattito sul tema: “Nuove frontiere di cibi funzionali nell’era della salute globale” nell’Aula “Giuseppe Dalla Vedova”, Palazzetto Mattei in Villa Celimontana in via della Navicella, 12 a Roma.

Il seminario esplora il ruolo emergente dei “cibi funzionali” nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie in un contesto di salute globale.

Verranno presentate le più recenti evidenze scientifiche, le innovazioni biotecnologiche e le prospettive future per lo sviluppo di alimenti funzionali sostenibili, sicuri ed efficaci, con particolare attenzione all’integrazione tra nutrizione, immunità e approccio One Health

Inizio lavori ore 15:00

Introduce e modera Vittorio Colizzi, Fondazione Tor Vergata, Facoltà di Medicina “Buon Samaritano”, N’Djamena, Ciad

Interventi:

Pier Giorgio Natali, Mediterranean Taskforce for Cancer Control, Collegium Ramazzini, Bologna

Carla Montesano, Università di Roma Tor Vergata

Per partecipare da remoto fare clic QUI

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.