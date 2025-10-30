Nuovo mercato di Tor Sapienza: lavori in stallo

Fra 180 giorni Tor Sapienza avrà un mercato, nuovo funzionale e più centrale rispetto al quartiere. Questa è stata la promessa fatta all’inaugurazione del cantiere.

Poi purtroppo, vuoi per qualche problema da sistemare con il Genio civile, vuoi le difficoltà incontrate per le forniture dei materiali da costruzione di cui c’è stata una reale diminuzione negli approvvigionamenti, vuoi il periodo post Covid19 e vuoi l’entrata a regime della legge sul Superbonus del 110%, ed ecco così che dai 180 giorni annunciati si è arrivati a sfiorarne addirittura i 600.

Sono cose frequenti nel nostro paese e a cui i cittadini quasi non ci fanno più nemmeno caso, e così ci si è piano piano assuefatti e le date di fine lavori sui cartelli sui cantieri, sono ormai sono quasi inutili, visto che raramente vengono rispettati.

Il silenzio però non va bene e il non fornire nessuna informazione ai cittadini che aspettano da oltre vent’anni lo spostamento del mercato da via G. De Chirico a via di Tor Sapienza, è fatto grave. E l’intera Giunta è chiamata a fornire spiegazioni sull’abnorme ritardo e previsioni il più certe possibili sulla fine dei lavori e l’apertura del nuovo mercato.

Avverrà? Nessuno al momento può saperlo!

