Nuovo sgombero nell’ex fabbrica di Penicillina sulla via Tiburtina

È il quarto sgombero in circa sei anni degli occupanti abusivi dell’ex fabbrica di Penicillina posta sulla via Tiburtina all’incrocio con via di Tor Cervara.

Dimostra solo l’inutilità di queste azioni che non sono affatto risolutive ed hanno alti costi. Il Comune di Roma non riesce ad abbattere questo ecomostro e continua a spendere denaro per bonifiche, recinzioni e sgomberi.

È un simbolo di degrado che questo territorio non merita ma per l’amministrazione locale non sembra una grande priorità. Un edificio abbandonato da anni che quando produceva era un vanto per questa città: offriva occupazione e tanti guadagni a quegli imprenditori che poi sono “fuggiti” quando è finito il flusso di denaro.

Ora in quel posto ci sono solo incendi, violenza e accampamenti abusivi per i senza fissa dimora. Una montagna di cemento che nel tempo è diventata sempre più fatiscente e abbandonata a sé stessa.

Secondo un quotidiano locale, all’interno dello stabile sono state trovate poche persone. Il sospetto è che gli occupanti abbiano saputo in anticipo del blitz o abbiano sospettato che, dopo l’operazione di pochi giorni fa nell‘ex Hotel Cinecittà, le attenzioni delle forze dell’ordine si sarebbero spostate su questo edificio.

Di recente l’ecomostro è tornato al centro delle cronache quando un ragazzo diciottenne era entrato nella struttura farsi un selfie con il cellulare. Una brutta avventura che si è conclusa con un ricovero in ospedale.

Una domanda sorge spontanea: a quando il prossimo sgombero?

