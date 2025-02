Olimpico, Europa League e Sei Nazioni: la mobilità

Questa settimana due eventi sportivi allo stadio Olimpico. Giovedì, dalle 18:45 ritorno dei playoff di Europa League con Roma-Porto. Domenica 23, dalle 16, Italia-Francia, terza giornata del Sei Nazioni di rugby.

In zona stadio, consueto schema di viabilità e sosta previsto in occasione dei grandi appuntamenti nell’area del Foro Italico: divieti di fermata a ridosso dell’impianto e aree di parcheggio dedicate ai tifosi in particolare nelle zone di piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade.

Roma-Porto

In vista della partita di calcio la Questura ha previsto un piano sicurezza che include anche dei provvedimenti a tutela di basiliche, fontane e monumenti del Centro.

Ancora in Centro, già da mercoledì, divieti di sosta in largo Corrado Ricci; via Cavour (tra largo Corrado Ricci e via del Cardello); via del Colosseo (tra largo Corrado Ricci e via Frangipane); via Frangipane (tra via del Colosseo e via del Cardello); via del Cardello (tra via Frangipane e via Cavour); vicolo e via del Buon Consiglio; via del Pernicone. Possibili temporanee chiusure anche nell’area di Villa Borghese (tra piazzale delle Canestre e viale Washington).

Possibili inoltre temporanee chiusure nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

Lo stadio è servito da 18 collegamenti tra bus e tram: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982. Sabato e festivi, in determinate fasce orarie disponibile la linea C3, che parte dalla stazione Tiburtina e ferma, tra l’altro, a piazza Mancini.

Italia-Francia di rugby

Per il Sei Nazioni, Roma Servizi per la Mobilità anche quest’anno ha realizzato la guida Roma Gioca Sostenibile , per raggiungere la partita integrando trasporto pubblico e spostamenti a piedi, in bicicletta, con i mezzi in sharing e con quelli della micromobilità. A disposizione anche una navetta della Federugby, in partenza da Termini.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.