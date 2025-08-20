Olimpico, piano sicurezza e viabilità per la nuova stagione: ecco cosa cambia

Nuova stagione, nuove regole. La Questura ha messo a punto il piano sicurezza e viabilità che scandirà gli appuntamenti sportivi allo stadio Olimpico per il 2025/2026: dalle partite di Roma e Lazio in Serie A, agli impegni europei dei giallorossi, fino alle grandi sfide del Sei Nazioni di rugby e alla finale di Coppa Italia.

Un dispositivo imponente che, come ogni anno, punta a garantire sicurezza dentro e fuori dallo stadio, regolando spostamenti, parcheggi e deflussi in occasione delle giornate più calde.

Divieti e chiusure

Nei giorni di gara, scatteranno i divieti di sosta in un’ampia cintura attorno all’impianto: da via Morra di Lavriano a viale dei Gladiatori, passando per piazza Lauro De Bosis, piazzale della Farnesina e lungotevere Maresciallo Diaz.

Le chiusure, invece, saranno “a vista”: la polizia locale potrà bloccare la circolazione in alcune strade chiave – come Ponte Duca d’Aosta o viale Boselli – se necessario a garantire ordine pubblico e flussi di tifosi.

Parcheggi per le tifoserie

Le aree di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico saranno riservate al parcheggio degli spettatori. In caso di eventi particolarmente rilevanti, anche l’area di Tor di Quinto potrà essere destinata ai mezzi dei tifosi, con divieto assoluto per chi non è diretto allo stadio.

Via De Amicis, senso unico e possibili chiusure

Particolare attenzione sarà riservata a via Edmondo De Amicis: oltre al divieto di sosta, in occasione delle partite scatterà il senso unico da via della Camilluccia a piazzale dello Stadio Olimpico. Anche qui, non si escludono chiusure “a vista”.

Deflusso

Al termine degli incontri, la viabilità verrà modulata per facilitare il rientro dei tifosi e ridurre i rischi di ingorghi o tensioni. Possibili interdizioni riguarderanno piazzale Diaz, piazzale della Farnesina, lo svincolo della galleria Giovanni XXIII in direzione stadio, Ponte Duca d’Aosta e i lungotevere Cadorna, Fellini, Oberdan e Della Vittoria.

L’alternativa: i mezzi pubblici

L’invito resta quello di raggiungere l’Olimpico senza auto. Ben 19 linee Atac e Cotral servono direttamente l’area – dal tram 2 ai bus 23, 32, 69, 280, 301 e 910 – oltre a numerosi collegamenti con piazzale Flaminio e piazzale Clodio, da cui è possibile proseguire a piedi o in tram.

Un mosaico di regole e percorsi che accompagnerà la lunga stagione dello sport capitolino. Per i tifosi, un’unica certezza: meglio organizzarsi per tempo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.