Oltre 1.500 partecipanti a EduFestival: la Capitale investe sui bambini e sull’educazione

Si è chiusa con grande successo la prima edizione di EduFestival, il Festival dell’Educazione 0-6 promosso da Roma Capitale in collaborazione con Sapienza-Università di Roma, svoltosi dal 17 al 19 ottobre.

Tre giornate intense che hanno visto la partecipazione di oltre 1.500 educatori, maestre e maestri dei nidi e delle scuole dell’infanzia, insieme a professionisti del settore, animando un dialogo vivace e profondo sulla prima infanzia.

Un momento di incontro che ha unito riflessione pedagogica, elaborazione politica e visione strategica.

Più di 60 relatori – tra accademici, esperti, rappresentanti delle istituzioni e operatori dei servizi educativi – hanno preso parte a dibattiti e lectio magistralis, offrendo spunti concreti e innovativi per il futuro dell’educazione nella Capitale.

Al contempo, 40 esperienze provenienti dai nidi e dalle scuole dell’infanzia dei 15 Municipi di Roma hanno animato i laboratori e le sessioni pratiche, mostrando progetti e metodologie applicate sul campo.

«È stata una tre giorni potentissima – ha dichiarato l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli – La grande adesione e l’intensità dei lavori dimostrano che l’educazione 0-6 non è un tema accessorio, ma un investimento concreto sul futuro della città. Questa prima edizione ha aperto nuove strade di corresponsabilità tra istituzioni, scuole, famiglie e comunità educante».

La rettrice di Sapienza, Antonella Polimeni, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «EduFestival ha messo a sistema competenze e visioni, offrendo uno spazio di confronto, studio e co-progettazione per tutte le professionalità che operano nella prima infanzia. Ringrazio Roma Capitale e l’assessora Pratelli per il coinvolgimento e tutto il team di Sapienza che ha contribuito con grande impegno».

