Oltre 200 atleti alla terza edizione della Corsa del Ricordo di San Felice Circeo

Oltre 200 atleti tra competitivi e non, hanno onorato, sullo splendido lungomare della cittadina pontina, la terza edizione della Corsa del Ricordo di San Felice Circeo.

Al via runners di spessore nazionale che hanno reso particolarmente vivace la gara, sfrecciando sul veloce percorso partito da Piazza Cresci dandosi battaglia sin dai primi chilometri.

A conquistare la vittoria nella gara maschile Alexandru Ciumacov (Acsi Italia Atletica), già vincitore della gara al Circeo nel 2023, che con il tempo di 32:19 ha demolito il record della manifestazione. Alle sue spalle Andrea Todisco (Cus Cassino) che ha chiuso in 41:48, terza moneta per Gabriele Caroli (Atletica Cave) in 34:30.

La gara femminile è stata vinta da un altro nome si spessore dell’atletica regionale, Carla Cocco (Frosinone Sport), campionessa italiana master, che ha tagliato a braccia alzate il traguardo in 39:55 stabilendo a sua volta il record della Corsa del Ricordo del Circeo. Alle sue spalle Serena Fanella (Atletica Ferentino) seconda in 41:48. Podio anche per Giovanna Ungania (X-Solid Sport Lab) in 42:18.

“Un appuntamento che si rinnova – ha sottolineato l’Assessore allo sport Felice Capponi che con l’intera amministrazione di San Felice ha sostenuto la Corsa del Ricordo – e che abbiamo fortemente nella nostra città per ricordare i tragici eventi che colpirono le popolazioni italiane nel periodo post bellico. Una splendida occasione anche per dare visibilità a San Felice in una giornata che anche climaticamente ha reso quest’anno la manifestazione davvero speciale “.

Fra le autorità presenti, oltre all’Assessore Felice Capponi, Francesca Mastracci Assessore all’Urbanistica del Comune di San Felice Circeo; Massimo Cerasoli del Coni Lazio, Natalina Stefy, esule dalmata che ha recitato dei toccanti versi in ricordo dell’esodo; Roberto Cipolletti presidente dell’Asi Lazio e ideatore della Corsa del Ricordo; Marco Carotti presidente dell’Asi Roma; Sandro Giorgi presidente di Asi Atletica; Ferdinando Colloca responsabile organizzativo della Corsa del Ricordo del Circeo e presidente della società sportiva Oso.

