Oltre 3500 al via della Rome 15 K Ford Puma-Gen E

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’atteso appuntamento con la Rome 15K-Ford Puma Gen E., la gara sulle distanze di 15 e 5 chilometri, organizzata da Forhans Team che domenica 9 novembre attraverserà le vie del centro storico della Capitale.

OLTRE 3500 ATLETI AL VIA

Domani, venerdì 31 ottobre, è prevista la chiusura ufficiale delle iscrizioni alla gara lunga e alla 5 competitiva, prova valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Fidal Lazio. Per le due prove sono previsti ai nastri di partenza oltre 2500 atleti provenienti da ogni parte del mondo mentre oltre 500 hanno già prenotato il pettorale per la 5k non competitiva per la quale le iscrizioni resteranno aperte fino alla vigilia dello start per permettere a tutti di essere presenti e partecipare alla manifestazione che attraverserà il cuore del centro storico, regalando emozioni uniche che vanno al di là del significato sportivo della corsa.

Saranno dunque oltre 3500 gli atleti che si presenteranno sotto l’arco di partenza e saranno protagonisti sui due percorsi che ricalcano quelli, enormemente apprezzati dai runners, della scorsa edizione, la prima sulle nuove distanze. Partenza (ore 9.00) e arrivo alle Terme di Caracalla, dopo aver attraversato alcune più iconiche strade del centro storico per un viaggio fra le vestigia della città più bella del mondo.

STAGE DI ALLENAMENTO CON IL GRUPPO SPORTIVO PUROSANGUE

Per i partecipanti che volessero usufruire degli allenamenti gratuiti organizzati da Forhans Team, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Purosangue, è possibile prendere parte agli ultimi due stage che Sabato si terranno sabato 1 novembre nel Quadrato della Farnesina e martedì 4 novembre a Villa Borghese.

IL ROME15K VILLAGE – FORD PUMA GEN-E, A CARACALLA

L’area adiacente allo Stadio Nando Martellini sarà per due giorni, venerdì 7 e sabato 8 novembre, il cuore pulsante della manifestazione.

Gli atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero potranno vivere in anteprima il clima pre gara all’interno del Rome15k Village- Ford Puma Gen E. dove, oltre al ritiro dei pettorali, saranno allestiti stand e dove saranno organizzate diverse iniziative collaterali.

RADIO BIRIKINA PARTNER DELLA ROME 15 K FORD PUMA-GEN E

Uno nuovo media partner si affiancherà dall’edizione 2025 alla Rome 15 K Ford Puma-Gen E. Radio Birikina, la Radio con la K, emittente che ha affezionato gli adulti e ha saputo conquistare i giovani.

Radio Birikina nei suoi programmi musicali offre agli ascoltatori i classici che non hanno età e le novità che avranno spazio nei nostri ricordi. Vista l’eterogeneità del pubblico sarà un importante veicolo per la diffusione delle informazioni relative alla manifestazione.

Le frequenze di Radio Birikina sono 101.300 per le province di Roma, Latina e Viterbo, 101.200 per Frosinone e provincia ed è ascoltabile anche in tutto il nord Italia. Sul sito www.birikina.it è possibile scaricare la app per i telefoni cellulari.

LE ISCRIZIONI: ROME 15K – FORD PUMA GEN-E Il Forhans Team ricorda ai runners Rome 15K – Ford Puma Gen E è DI € 38,00.

ROME 5K – FORD PUMA GEN-E Il costo dell’iscrizione alla Rome 5K è di di € 20,00 fino al 31 Ottobre Per info e iscrizioni su www.rome15k.com

Sarà, inoltre, possibile iscriversi anche presso tutti i punti vendita dei negozi LBM Sport.

