Omaggio all’Immacolata. Papa Francesco: “Lavori del Giubileo un segno che Roma è viva”

Nel giorno che celebra l’Immacolata Concezione, la città di Roma compie il tradizionale omaggio e atto di venerazione alla Statua della Vergine, con la benedizione del Santo Padre.

Il sindaco Roberto Gualtieri e il cardinale vicario Baldassare Reina hanno accolto in Piazza Mignanelli Papa Francesco, che ha deposto ai piedi della Colonna dell’Immacolata una composizione floreale per poi recitare la sua preghiera.

“Madre nostra, Roma si prepara a un nuovo Giubileo, che sarà un messaggio di speranza per l’umanità provata dalle crisi e dalle guerre. Per questo in città dappertutto ci sono cantieri: questo – tu lo sai – provoca non pochi disagi, eppure è segno che Roma è viva, si rinnova, cerca di adattarsi alle esigenze, per essere più accogliente e più funzionale“.

“Però state attenti – ha ricordato il Santo Padre – non dimenticate i cantieri dell’anima! Il vero Giubileo non è fuori, è dentro: dentro di voi, dentro i cuori, dentro le relazioni familiari e sociali. È dentro che bisogna lavorare per preparare la strada al Signore che viene. È una buona opportunità per fare una buona confessione e chiedere perdono di tutti i peccati, Dio perdona sempre.

Madre Immacolata, ti ringraziamo! Questa tua raccomandazione ci fa bene, ne abbiamo tanto bisogno, perché, senza volerlo, rischiamo di essere presi totalmente dall’organizzazione, dalle cose da fare, e allora la grazia dell’Anno Santo, che è tempo di rinascita spirituale, che è tempo di perdono e di liberazione sociale, questa grazia giubilare può essere soffocata. Ma qui il sindaco prepara tutto per l’Anno Santo, e preghiamo per il sindaco che ha tanto lavoro“.

“Le parole di Papa Francesco rappresentano un incoraggiamento a fare, e a fare sempre meglio, per il bene della città. Roma è ormai pronta per il Giubileo, grazie al sindaco Gualtieri, al Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, ad Anas e a tutti quanti stanno lavorando da ormai due anni, a breve potremmo cogliere a pieno i frutti di tanto impegno. Come ha detto il Santo Padre, i cantieri dimostrano che la città è viva oggi e domani per i suoi abitanti”. Così l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini al termine della preghiera di Papa Francesco.

Per tutto il giorno la cittadinanza romana ha portato il proprio omaggio alla Statua dell’Immacolata. Come da tradizione, i primi sono stati, questa mattina, i Vigili del fuoco, in onore dei 220 colleghi che l’8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento: alle 7.00 sono saliti fino in cima per deporre la propria ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.