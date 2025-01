Onda Donna della Corsa di Miguel: domani un evento per lanciare la volata

Nuovo boom per la Corsa di Miguel che ha battuto già, a sei giorni dall’appuntamento di domenica 19 gennaio 2025 per ricordare il maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez, tutti i suoi record almeno per numero di iscritti.

Ma che quest’anno affronta un’altra sfida nella sfida con l’Onda Donna, una campagna lanciata da 50 podiste di tutti i livelli per riuscire a far correre almeno 3000 donne sul percorso che si concluderà allo stadio Olimpico.

Proprio le protagoniste dell’iniziativa organizzano per domani, 14 gennaio, una specie di appello finale aperto a tutti per cominciare la volata verso il traguardo, ma anche un modo per consolidare contatti e amicizie nate proprio in queste settimane intorno al progetto dell’Onda Donna.

L’appuntamento è alle 18.30 presso il circolo “Villaggio Olimpico” di via degli Olimpionici, 71, mentre tutto è pronto anche alla Palestra Monumentale dell’Università di Roma Foro Italico (piazza Lauro De Bosis 15) per la consegna di pettorali e pacchi gara venerdì 17 dalle 10 alle 16 e sabato 18 dalle 9 alle 18.

Intanto, dopo la chiusura delle iscrizioni competitive, resta aperta la finestra per la 10 chilometri non competitiva e per la Strantirazzismo, la passeggiata per scuole e famiglie sui 3000 metri con partenza al Ponte della Musica e arrivo sempre all’Olimpico: ci si può ancora iscrivere sul sito www.lacorsadimiguel.it.

Ed è annunciata anche una ricca partecipazione paralimpica con la medaglia d’oro del disco, Rigivan Ganeshamoorthy, al via con due amici e la carrozzina messa a disposizione dall’associazione Sogno Attivo, e un altro protagonista di Parigi 2024, lo schermidore colombiano Amelio Castro Grueso, che si allena a Roma e che sarà anche lui alla partenza.

