Operaicidio e Articolo 1: a “Bracciano rompe gli schemi”

Doppio appuntamento sabato 25 ottobre 2025 per “Bracciano rompe gli schemi, la rassegna multindisciplinata” che irrompe nella cronaca con un libro ed un film che denunciano l’emergenza quotidiana delle morti sul lavoro. Presenti in sala l’autore Marco Patucchi e il regista Luca Bianchini

Il libro

Operaicidio – scritto a quattro mani dal giornalista Marco Patucchi e dal magistrato Bruno Giordano ed un film – Articolo 1 – del regista Luca Bianchini per lanciare un grido d’allarme. Un’occasione di dibattito e confronto che prende le mosse dalla carne viva di storie narrate e filmate.

Alle 18, al Teatro Delia Scala di via delle Ferriere 16, si terrà alla presenza dell’autore Marco Patucchi la presentazione del libro, alle 20 seguirà la proiezione, alla presenza del regista Luca Bianchini, del film, presentato alle Giornate degli Autori della 82^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il 3 settembre scorso.

Il libro, che coniuga un neologismo, ammonisce sulla sottovalutazione di cause e responsabilità che determinano in media tre morti sul lavoro al giorno.

Un’emergenza da contrastare a tutti i livelli. “Quando si esplorano le cause di un sinistro, i fattori che lo hanno determinato – scrivono gli autori – si capisce immediatamente che non c’è alcuna fenomenologia, alcuna imprevedibilità, alcuna ingovernabilità ma soltanto fattori eziologici da accertare, da mettere in evidenza e da imputare a qualcuno che avrebbe dovuto impedire l’accaduto”.

Il film

Il film – che dal libro è ispirato – racconta di tre vite spezzate. Articolo 1 come l’articolo che apre la Costituzione – “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” – è un invito a riflettere su un sistema che considera i lavoratori numeri e non esseri umani. Prodotto, tra gli altri da Alveare Cinema e Rai Documentari, il film è girato tra Roma, Fondi, Lucca, Pescia e Piombino.

Uscendo volutamente dalle categorie preordinate, la rassegna “multindisciplinata” d’autunno promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano, con questo doppio appuntamento ideato in collaborazione con Marco Ferri propone al pubblico una giornata di profonda riflessione su una grave emergenza sociale.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Info: cultura@comune.bracciano.rm.it

Per prenotazioni: clicca qui

