Operazione Prenestino: due arresti per furto aggravato ai danni di una coppia di anziani

Gli agenti del V Distretto Prenestino della Polizia di Stato hanno arrestato due uomini, italiani di 18 e 32 anni, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso ai danni di una coppia di anziani. L’operazione ha messo fine a un piano criminale ben architettato, che avrebbe potuto lasciare una coppia di vulnerabili cittadini senza i loro beni più preziosi.

La vicenda ha avuto luogo in via Pirotta, dove i poliziotti, insospettiti dai movimenti strani della coppia, sono intervenuti con prontezza. Uno dei due truffatori si era avvicinato a un anziano fingendosi un tecnico di una nota azienda elettrica, incaricato di installare un contatore all’interno della sua abitazione. Nel frattempo, il suo complice, il più giovane dei due, si appostava poco distante, pronto a entrare in azione.

L’intera dinamica, studiata con cura, ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno iniziato a sorvegliare i sospetti. Dopo aver convinto l’anziano a farlo entrare in casa e a mostrargli il terrazzo con il pretesto di un controllo, il finto tecnico ha lasciato socchiusa la porta d’ingresso, permettendo al complice di infiltrarsi all’interno e rovistare tra le stanze. Tuttavia, il giovane ladro è stato sorpreso dalla moglie del proprietario e, colto in flagrante, è fuggito.

I poliziotti, già sulle tracce dei malviventi, sono riusciti a intercettarli e bloccarli all’esterno dell’edificio. Durante il controllo, il più giovane dei due aveva ancora addosso una fede nuziale e altri gioielli rubati, prontamente restituiti ai legittimi proprietari.

Dopo gli accertamenti del caso, i due uomini, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, sono stati arrestati e accusati di furto aggravato in concorso, aggravato dall’uso di mezzi fraudolenti. La Procura, inoltre, ha ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’operato della Polizia Giudiziaria.

Questo episodio evidenzia l’importanza della prevenzione contro le truffe, soprattutto nei confronti delle persone anziane, spesso sole o senza un supporto quotidiano.

È fondamentale fornire loro informazioni su come riconoscere i segnali di una truffa e difendersi da malintenzionati. La Polizia di Stato ricorda che, in caso di dubbi su persone che si presentano alla porta o che si avvicinano per strada con intenzioni sospette, è sempre meglio chiamare immediatamente il 112 (NUE).

