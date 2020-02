Ospedale Sandro Pertini: Cardiologie Aperte 2020

Anche quest’anno la Cardiologia dell’ospedale S. Pertini, diretta dal dr Giuseppe Ferraiuolo, in prima fila per uno degli appuntamenti delle ‘Cardiologie Italiane’, nell’ambito della campagna nazionale della Fondazione ‘Per il Tuo cuore – HCF Onlus’.

I Cardiologi ed il personale paramedico dell’ospedale Pertini hanno deciso di portare la prevenzione direttamente sul territorio, al fianco dei cittadini: è proprio questo il motivo per cui si è deciso di svolgere l’evento c/o la Parrocchia di S. Saturnino Martire in via Avigliana 3 (zona p.zza Verbano) nel pomeriggio di sabato 8 febbraio 2018.

Prevenzione cardiovascolare a tutto tondo, con una giornata dedicata allo screening gratuito cardiologico e diabetologico.

Tra le altre novità della edizione 2020, il corso teorico-pratico di BLSD aperto a tutti e presentato dai membri promotori dell’assemblea Capitolina il progetto “Roma città cardioprotetta”.

Prevenzione cardiovascolare con screening gratuito per la prevenzione della fibrillazione atriale (monitoraggio dei principali parametri ed ECG) e counseling. L’evento si concluderà con il ritmo del cuore…concerto della rock band NOTE CUF di Roma.

Convinti che la prevenzione inizi fin da ragazzi, nell’edizione del 2020 è stata data particolare attenzione alla prevenzione in questa fascia di età, coinvolgendo i gruppi giovanili attivi nella circoscrizione (con particolare riguardo alle scuole di zona e l’associazionismo cattolico).

Per ulteriori informazioni prendere visione della locandina

https://www.collianiene.org/2020/doc/Cardiologie%20aperte%202020%20PROGRAMMA.pdf