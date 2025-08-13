Ostia, 19enne ricercato scappa sui tetti ma finisce in manette

Una fuga rocambolesca, di quelle da film d’azione, ma con un finale ben diverso da quello sperato. È quanto accaduto a Ostia, dove un 19enne cileno, ricercato per reati contro il patrimonio, ha tentato di sfuggire alla Polizia di Stato saltando sui tetti di un affittacamere.

L’episodio è avvenuto quando un “alert” ha segnalato la presenza del giovane in una struttura ricettiva della zona. All’arrivo degli agenti, il ragazzo ha abbandonato la stanza e si è arrampicato fino ai tetti, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Il piano, però, è durato poco: i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, arrestandolo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il fermo rientra in una serie di controlli rafforzati in vista del Ferragosto. La Questura ha predisposto un piano per monitorare locali notturni e punti nevralgici della movida, con un’attenzione particolare al litorale: Ostia, Fregene, Fiumicino, Santa Severa, ma anche le aree portuali di Anzio e Nettuno.

Solo nell’ultimo fine settimana, l’attività di prevenzione ha portato all’identificazione di 340 persone e al controllo di 170 veicoli, con 24 posti di blocco e diverse violazioni al Codice della Strada contestate.

Sul fronte della polizia amministrativa, invece, le verifiche hanno interessato 14 locali del litorale. Per tre di essi sono scattate sanzioni amministrative per irregolarità legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a controlli su vendita di alcolici, condizioni igienico-sanitarie e normativa sui rapporti di lavoro.

