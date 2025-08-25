Ostia, al via la 60ª Sagra della Tellina: 13 quintali di mare serviti nel primo weekend

Profumo di mare e tradizione hanno invaso Ostia: è partita in grande stile la 60ª edizione della Sagra della Tellina, in corso al Borghetto dei Pescatori fino al 31 agosto.

E i numeri parlano chiaro: solo nel primo weekend sono stati cucinati e distribuiti circa 13 quintali di telline, protagoniste indiscusse della storica manifestazione.

Organizzata dall’Associazione Comitato di Quartiere Borghetto dei Pescatori con il patrocinio del Municipio X, la sagra ha richiamato non solo residenti e romani, ma anche tanti turisti stranieri, in particolare spagnoli e francesi, accorsi per assaporare i piatti tipici e respirare l’atmosfera unica del borgo.

Gli spaghetti più attesi dell’estate

Regina incontrastata resta la ricetta simbolo: i celebri spaghetti con le telline, che ogni anno attirano migliaia di visitatori. Ma non mancano altre specialità di mare, capaci di trasformare la sagra in una vera festa del gusto.

Cultura e tradizione

Accanto alle degustazioni, spazio anche al mercatino dell’artigianato allestito per l’occasione, dove curiosare tra creazioni e prodotti tipici. Un connubio che rende l’evento non solo gastronomico, ma anche culturale e sociale.

Gli organizzatori non hanno dubbi: entro la chiusura della manifestazione si arriverà a quota 40 quintali di telline cucinate e servite. Un traguardo che conferma la sagra come uno degli appuntamenti più amati dell’estate romana, capace di unire sapori, tradizioni e comunità.

Scarica la LOCANDINA.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.