Ostia Antica, escalation di furti e aggressioni. Ecoitaliasolidale: “servono interventi urgenti e concreti”

Ostia Antica torna a fare i conti con l’emergenza sicurezza. Nelle ultime settimane, i residenti del quartiere hanno lanciato l’allarme per una serie di episodi di furti e danneggiamenti alle auto, sempre più frequenti nelle vie periferiche e meno illuminate.

A destare particolare preoccupazione sono le zone di via Giovanni Patroni e via Capo Due Rami, dove, complici il buio e la scarsa sorveglianza, le auto parcheggiate diventano facile preda dei ladri.

Ma le segnalazioni non si fermano qui. A finire nel mirino dei malviventi è anche l’area nei pressi della scuola media “Arturo Fanelli”, in via Pericle Ducati, dove i genitori e gli insegnanti denunciano ripetuti episodi di furti e vandalismi nel parcheggio antistante l’istituto e nelle strade vicine alle case Ater di via delle Saline.

Negli ultimi giorni la situazione è addirittura peggiorata: un’auto di grossa cilindrata è stata rubata e una donna anziana è stata aggredita proprio nei pressi della scuola.

Secondo diverse testimonianze, l’episodio sarebbe da attribuire al gruppo dell’“auto rossa”, già segnalato in passato per episodi simili ai danni di residenti e passanti, in particolare persone anziane.

Con l’anno scolastico ormai nel pieno, cresce l’ansia tra le famiglie: ogni giorno centinaia di studenti, insegnanti e operatori attraversano una zona che, denunciano i cittadini, necessita di maggiore tutela e vigilanza.

A raccogliere la voce del territorio è Ecoitaliasolidale, attraverso le dichiarazioni di Giuliana Salce, responsabile regionale, e Gaetano Di Staso, referente per il X Municipio e il litorale romano:

“Nonostante le segnalazioni già avanzate, non si registrano ancora interventi strutturali. È urgente potenziare la presenza delle forze dell’ordine e installare sistemi di videosorveglianza, soprattutto in prossimità delle scuole”.

Un appello condiviso anche dal presidente nazionale Piergiorgio Benvenuti, che sottolinea:

“La sicurezza è un diritto fondamentale, soprattutto nei contesti più sensibili. Servono misure concrete di prevenzione e vigilanza per restituire serenità a chi vive ogni giorno il quartiere”.

Residenti, comitati e associazioni chiedono ora un piano d’azione coordinato per riportare la tranquillità nelle strade di Ostia Antica.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.