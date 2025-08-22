Ostia, barca a vela in avaria soccorsa dalla Capitaneria di Porto: salvi due adulti e cinque ragazzi

Momenti di apprensione ieri sera al largo del litorale romano, dove una barca a vela con il motore in avaria e la vela principale fuori uso è rimasta in balìa del mare.

A bordo sette persone – due adulti, due bambini e tre ragazzi – tutte fortunatamente in buone condizioni.

L’allarme è scattato quando l’equipaggio, dopo aver tentato di ancorarsi in attesa dei soccorsi, ha visto l’imbarcazione iniziare ad arare, ossia a trascinare l’ancora senza riuscire a fermarsi. Con il mare mosso e il vento forte, la situazione rischiava di peggiorare rapidamente.

La motovedetta classe 800 della Capitaneria di Porto di Fiumicino ha raggiunto la barca e, non senza difficoltà, l’ha rimorchiata verso il porto turistico di Ostia. L’operazione è durata circa tre ore e si è conclusa alle 21.50, quando l’imbarcazione è stata accostata al molo in sicurezza con l’assistenza del personale del Marina.

Un intervento complesso che ha richiesto grande prontezza da parte dei soccorritori e che, ancora una volta, ha evitato il rischio che un’avaria si trasformasse in emergenza in mare aperto.

