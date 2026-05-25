Ostia conquista la “Formula 1 del mare”: il circuito mondiale SailGP approda a Roma fino al 2029

Il grande spettacolo della vela mondiale approda a Roma. Dopo mesi di trattative riservate e una competizione internazionale tra città candidate, sarà Ostia a ospitare nel 2027 una tappa ufficiale del prestigioso SailGP, il circuito velico ad alta tecnologia considerato la “Formula 1 del mare”.

Le regate andranno in scena l’11 e il 12 settembre nelle acque del litorale romano, con il Porto Turistico di Roma trasformato per l’occasione nel cuore operativo dell’evento. Non sarà però un appuntamento isolato: l’accordo siglato tra gli organizzatori, Roma Capitale e Regione Lazio prevede una partnership triennale che porterà il campionato internazionale a Ostia fino al 2029.

L’annuncio ufficiale è arrivato nella cornice del Museo dell’Ara Pacis, dove istituzioni e organizzatori hanno presentato il progetto destinato a rilanciare l’immagine del litorale romano a livello globale.

A sfidarsi saranno i velocissimi catamarani F50, imbarcazioni capaci di superare i cento chilometri orari sull’acqua grazie a sofisticate tecnologie aerodinamiche. Per due giorni il mare di Roma diventerà così un’arena sportiva internazionale, con tribune, aree dedicate al pubblico e un “Race Stadium” allestito direttamente sul waterfront di Ostia.

Dietro l’assegnazione dell’evento c’è stato un lungo lavoro diplomatico e istituzionale, come ha raccontato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha parlato di un progetto seguito per mesi lontano dai riflettori insieme all’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato.

Secondo le stime illustrate durante la presentazione, il ritorno economico complessivo potrebbe superare i 25 milioni di euro tra turismo, occupazione e indotto commerciale. Un dato sostenuto anche dall’altissima capacità attrattiva internazionale del circuito: oltre due terzi del pubblico che segue le tappe del SailGP proviene infatti dall’estero.

L’obiettivo politico e strategico è però ancora più ambizioso: utilizzare il grande evento sportivo come leva per accelerare la riqualificazione del litorale romano. In vista della competizione verranno infatti avviati interventi urbani per oltre 10 milioni di euro destinati a infrastrutture, spazi pubblici e servizi permanenti sul territorio.

Gli organizzatori parlano inoltre di un modello sostenibile e integrato con il tessuto cittadino, con iniziative dedicate alle associazioni locali, alle scuole e alle famiglie del quadrante.

Per Ostia si tratta di una vetrina internazionale senza precedenti: immagini delle regate, del mare romano e dello skyline della Capitale raggiungeranno milioni di spettatori nel mondo, proiettando il litorale dentro uno dei circuiti sportivi più innovativi e spettacolari del panorama globale.

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