Ostia, esplosione e incendio in un rimessaggio di barche: fiamme visibili a chilometri di distanza

Momenti di paura domenica mattina, 10 agosto, sul litorale romano. Un’esplosione seguita da un violento incendio ha colpito un rimessaggio di barche in via delle Orcadi, poco prima della foce del Tevere. Erano circa le 8:30 quando una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate da una motobarca, quattro autobotti e un carro autoprotettori.

Le fiamme, partite da un magazzino, hanno rapidamente coinvolto quattro imbarcazioni e due depositi. Spinte dal vento, si sono propagate a un canneto e alle sterpaglie circostanti.

La dinamica

Secondo il racconto del titolare, presente sul posto insieme alla figlia, tutto sarebbe iniziato con una forte esplosione in un magazzino contenente vernici e materiale da lavoro. Nessuno dei due ha riportato ferite.

Indagini in corso

I Carabinieri della compagnia di Ostia hanno avviato gli accertamenti. Al momento, le cause dell’incendio sembrano essere di natura accidentale, ma non si esclude che ulteriori rilievi possano chiarire l’origine dell’esplosione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.