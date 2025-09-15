Ostia: giovane accoltellato lasciato davanti all’ospedale, caccia ai responsabili

Notte di paura a Ostia: un giovane di 20 anni, originario del Cile, è stato scaricato davanti all’ospedale con ferite profonde da arma da taglio. Almeno sette coltellate all’addome, una scena drammatica che ha subito fatto scattare i soccorsi del 118. La vittima, pur gravemente ferita, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato abbandonato davanti al nosocomio da almeno due persone, che si sono poi allontanate senza spiegazioni. Una mossa che rende la vicenda ancora più inquietante e misteriosa: chi lo ha aggredito e perché resta un interrogativo aperto.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, partendo dalle testimonianze del giovane. Ogni dettaglio potrebbe essere decisivo per dare un volto ai responsabili e capire il contesto dell’aggressione.

Non è il primo episodio violento nel quartiere: il 2 settembre, un uomo era stato accoltellato sul Lungomare Paolo Toscanelli, davanti all’ex stabilimento Village. Anche allora, una lite degenerata in sangue aveva lasciato dietro di sé paura e incertezze, con l’aggressore fuggito senza lasciare tracce.

