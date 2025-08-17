Ostia, ordigno artigianale esplode davanti a un condominio, distrutto il portone d’ingresso

Un boato nella notte, le finestre tremano, i residenti si affacciano spaventati. Sono da poco passate le 2:30 quando una bomba carta esplode davanti al civico 5 di via Vega, nel cuore del Lido di Ostia, distruggendo il portone d’ingresso di un condominio e danneggiando l’androne.

A dare l’allarme un passante che, dopo aver visto il fumo alzarsi in cielo, ha chiamato subito il 112.

In pochi minuti la strada si riempie di sirene: sul posto arrivano le volanti del commissariato Lido e i vigili del fuoco, che mettono in sicurezza l’edificio e lo dichiarano agibile. A terra restano i residui dell’ordigno artigianale, grossi petardi trasformati in una bomba capace di seminare paura nel quartiere.

La scena viene subito cinturata e affidata agli uomini della polizia scientifica, mentre un’informativa dettagliata finisce sulla scrivania degli investigatori della squadra mobile e della Digos.

Dai primi riscontri non emergono legami diretti tra i residenti e ambienti criminali, ma le indagini si muovono a 360 gradi. “Nessuna pista viene esclusa”, trapela dagli inquirenti.

Un episodio inquietante che si aggiunge a una scia di eventi che sta trasformando l’estate di Ostia in una stagione ad alta tensione. Solo pochi giorni fa le fiamme hanno divorato un rimessaggio di barche in via delle Orcadi, distruggendo imbarcazioni e magazzini.

Il 20 luglio un’esplosione aveva scosso il Burger King di viale Paolo Orlando: un incendio appiccato da ladri per portare via la cassaforte. Ancora prima, bombe carta nei cassonetti, auto e motorini incendiati nella notte, intimidazioni violente come l’uomo picchiato e abbandonato in un carrello con la scritta “infame”.

A completare il quadro, ordigni davanti a palestre, molotov contro ristoranti e stabilimenti balneari andati in fumo. Un mosaico inquietante che racconta di un territorio dove le ombre della criminalità continuano a farsi sentire.

Intanto, in via Vega, resta la paura dei residenti. “Abbiamo sentito un’esplosione tremenda, pensavamo fosse un attentato”, racconta una donna che vive nella zona. Una notte di terrore che si inserisce in una catena di episodi sempre più fitta. Un segnale, forse, che qualcosa di oscuro sta tornando a muoversi sul litorale romano.

