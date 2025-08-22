Ostia rende omaggio a Caligari

Dieci anni fa veniva a mancare il regista Claudio Caligari, entrato nella storia della cinematografia italiana di culto con film come Amore tossico e L’odore della notte, portando la cronaca delle periferie romane sul grande schermo.

Ostia, suo territorio di elezione, torna a rendergli omaggio con una mostra d’arte allestita presso la Galleria Ess&rre di Blu Star, al Porto Turistico di Roma, con il patrocinio del X Municipio.

L’iniziativa si pone come ideale ponte di congiunzione tra la prima parte della manifestazione ‘Caligari e Ostia – Amore Indomito’ nel dicembre 2024, e la seconda parte dello stesso progetto, che si concluderà nei prossimi mesi con l’inaugurazione del murale a opera dell’artista Leonardo Crudi.

Da sabato 23 a domenica 31 agosto nella galleria verranno esposte opere di varia natura, tra cui la scultura lignea La barca del Giubileo realizzata dai maestri artigiani di Capraia e Limite.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Le Tartarughe e l’esposizione è curata dal Collettivo Subword.

