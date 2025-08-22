Categorie: Cinema e Tv Cultura e Spettacoli Eventi
Ostia rende omaggio a Caligari

Dal 23 al 31 agosto, al Porto Turistico, una mostra dedicata al regista

Dieci anni fa veniva a mancare il regista Claudio Caligari, entrato nella storia della cinematografia italiana di culto con film come Amore tossico L’odore della notte, portando la cronaca delle periferie romane sul grande schermo.

Ostia, suo territorio di elezione, torna a rendergli omaggio con una mostra d’arte allestita presso la Galleria Ess&rre di Blu Star, al Porto Turistico di Roma, con il patrocinio del X Municipio.

L’iniziativa si pone come ideale ponte di congiunzione tra la prima parte della manifestazione ‘Caligari e Ostia – Amore Indomito’ nel dicembre 2024, e la seconda parte dello stesso progetto, che si concluderà nei prossimi mesi con l’inaugurazione del murale a opera dell’artista Leonardo Crudi.

Da sabato 23 a domenica 31 agosto nella galleria verranno esposte opere di varia natura, tra cui la scultura lignea La barca del Giubileo realizzata dai maestri artigiani di Capraia e Limite.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Le Tartarughe e l’esposizione è curata dal Collettivo Subword.

