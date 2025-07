Ostia, furto in negozio Yamamay: aggredita una commessa

Un normale pomeriggio di lavoro si è trasformato in pochi minuti in un incubo per una commessa del negozio Yamamay di via delle Baleniere, rimasta ferita dopo essere stata aggredita da una donna durante un tentativo di furto.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 19:50, quando due persone – un uomo e una donna – sono entrate nel punto vendita con l’intento di sottrarre alcuni capi di abbigliamento.

A far precipitare la situazione è stato l’intervento del personale, che ha notato i movimenti sospetti della coppia e ha cercato di fermarla. A quel punto la donna, vistasi scoperta, ha reagito con violenza, aggredendo fisicamente una dipendente del negozio.

Provvidenziale la presenza, tra i clienti, di una finanziera fuori servizio, che non ha esitato a intervenire per bloccare i due sospetti.

Pochi minuti dopo è arrivata una volante della Polizia di Stato, che ha preso in consegna i fermati. Per loro sono scattate le manette con le accuse di tentata rapina impropria in concorso, lesioni personali e danneggiamento.

La commessa, visibilmente provata dall’aggressione, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia, dove si trova tuttora in osservazione.

