Palme, ulivi e cipressi trasformati in giungla e monnezza

La nostra lettrice Anna il 30 agosto 2024 ci ha inviato un video per evidenziare lo stato di (perdurante) degrado dell’angolo tra via Castel Boverano e via delle Messi d’Oro a Pietralata, vicino all’Isola Ecologica di Ponte Mammolo.

Nel video Anna cita via dell’Acqua Marcia, ma quella inquadrata è la prosecuzione di via Castel Boverano. Il lapsus (Acqua Marcia) sarà derivato dalla presenza della famosa *fontanella che affoga nella monnezza.

Durante la ripresa video viene ricordato l’antico splendore di questo tratto di strada quando vennero piantate palme, ulivi, ecc.

Veramente impietoso il raffronto tra una foto attuale e una del 2008, che a malincuore proponiamo di seguito.

Perciò i residenti, e i molti automobilisti che quotidianamente circolano in zona, sono costretti a vedere giungla e sporcizia al posto di un dignitoso verde pubblico.

“Quindi meglio asfalto e parcheggi a questo schifo di verde pubblico” è il commento sconfortato e demoralizzato di Anna, che dà anche le colpe ai cittadini zozzoni ma uno schifo tale non è accettabile.

Il video si conclude con la richiesta ai rappresentanti politici del IV municipio di farsi un giro per le nostre strade.

* Per la fontanella “mi piace” ricordare un articolo del 2018 intitolato “La fontanella “votiva” di Pietralata”

Altri articolo su questa area degradata

