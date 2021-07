Parcheggio RFI Fr2 Togliatti: come attutire l’ennesimo flop

Municipio Roma V, Parcheggio RFI Fermata Fr2 Togliatti, un Flop annunciato!

La scorsa settimana il presidente della Commissione LL.PP. ha convocato tutti gli attori dell’opera (dal SIMU al Patrimonio, da RFI al Dipartimento Mobilità e per finire alla Polizia di Roma Capitale) per discutere della necessità di attivare l’Inversione di marcia sulla Togliatti/Collatina i cui lavori sono ormai terminati da anni.

Noi che conosciamo le problematiche del nostro territorio, grazie anche al prezioso contributo dei nostri lettori, ieri mattina, 21luglio 2021, siamo andati posto (già lo avevamo fatto con il Parcheggio flop della Stazione Tor Sapienza, aperto e abbandonato) per verificare lo stato dell’arte e magari ipotizzare il futuro di quest’opera.

Un’opera costata centinaia di migliaia di euro e che, con una percentuale di probabilità vicina al 100%, è destinata ad essere la copia di altri parcheggi sulla Linea Ferroviaria Fr2 per quanto concerne l’utilizzo da parte dei viaggiatori in partenza o in arrivo alla fermata Togliatti.

Ovviamente l’area non è vídeosorvegliata e quindi non è difficile ipotizzarne un uso diverso da quello ipotizzato da RFI.

Davanti ai nostri occhi è apparso uno stato di abbandono completo con erbacce e resti di incendi e con i tombini per la raccolta delle acque meteoriche da cui spuntano alberelli, in particolare platani e ailanti.

Una proposta magari temporanea (in attesa della realizzazione dell’Isola Ecologica di via Collatina) c’è e consiste nel dislocarvi il Servizio di trasferenza rifiuti che Ama attualmente svolge a 300 metri di distanza, in piazzale Pino Pascali.

Il parcheggio è grande, probabilmente non sarà utilizzato, si eviterebbe che se ne faccia un uso improprio (un’altro lupanare nel Municipio Roma V) e, perlomeno non si sarebbe gettato nel nulla l’investimento fatto.

Questo ovviamente è solo un nostro parziale punto di vista e non vigliamo di certo rubare il lavoro a progettisti e a funzionari pubblici e men che meno a politici, si fa per dire, da sempre vicini ai bisogni reali della cittadinanza!

IL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1401629046875684&ref=search