Nel cuore del Parco regionale urbano di Aguzzano, “Regaliamoci un cinema” è il cineforum settimanale del Casale Alba Due.

Ogni venerdì proiezione di film su maxischermo all’aperto nella splendida cornice del Parco regionale urbano di Aguzzano accompagnato dalla consueta cena sociale!

ore 20 cena sociale, ore 21:30 proiezione

INGRESSO GRATUITO

PROGRAMMAZIONE DEL MESE DI AGOSTO

Venerdì 2 Agosto “La linea gialla”

Venerdì 9 Agosto “Storie pazzesche”

Venerdì 16 Agosto In Bruges

Venerdì 23 Agosto “Blade runner”

Venerdì 30 Agosto Bastardi senza gloria

Informano gli organizzatori: “Come certamente saprete, il Casale è autogestito da un’assemblea di quartiere, non riceve alcun finanziamento per la sua attività e coloro che portano avanti i laboratori, cinema compreso, sono tutti attivisti volontari. Ma siamo anche pieni di entusiasmo e pronti ad accogliere tante nuove persone nella nostra ciurma, quindi chiunque volesse partecipare all’organizzazione del cinema all’aperto (come del resto di ogni altra attività) è più che benvenuto! Potete farlo scrivendoci qui, su facebook o anche semplicemente presentandovi il venerdì alle 19:00 al Casale.”