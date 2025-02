“Parole nuove sulla storia dell’universo, Poesie 1971-2024” alla Vaccheria Nardi

Il 13 febbraio 2025 alle ore 16:30, si terrà presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, a Colli Aniene, la presentazione del libro di Maurizio Mazzurco “Parole nuove sulla storia dell’universo, Poesie 1971-2024”

L’autore sarà in dialogo con Clara Cerri, Maria Lenti, Luciana Raggi

La prima antologia delle sillogi poetiche di Maurizio Mazzurco raccoglie poesie sia inedite sia edite e rivisitate. Resta un filo conduttore il rapporto con la poesia come coscienza personale e solidale, strumento per guardarsi dentro, guardare il mondo e gli altri, farsi molte domande senza avere risposte pronte, con ironia e franchezza.

“Poesia calata in una dimensione di bilancio esistenziale, caratterizzata da duttilità di toni e argomenti; è una ribalta su cui si affacciano vari temi e personaggi, con diversi punti di osservazione e varie posture. Questa pluralità di toni ha una sorta di filo conduttore, dato dalla dimensione etica della scrittura.” (Giorgio Patrizi)

L’AUTORE

E’ nato a Udine nel 1956. Si è laureato e vive a Roma. Lavora in un’azienda privata. Fin da ragazzo ha scritto poesie.

Ha pubblicato: Poetica, Roma, 1983 (stampato in proprio); Non altrove, Lo Faro Editore, Roma, 1985; Latrando silenzi al vento, Enoteca Letteraria, Roma, 2016.

Sue liriche sono state accolte nelle antologie Porte, 2015, e Tempo, 2017, entrambe edite da Progetto Cultura.