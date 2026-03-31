Pasqua a Roma, strade off limits: ecco come cambia il traffico in città
Dalla messa a San Giovanni alla Via Crucis al Colosseo: bus deviati e stop a bici e monopattini
La Capitale si prepara a un weekend di grandi celebrazioni. Il programma religioso, che vedrà il nuovo Pontefice impegnato nelle sue prime cerimonie pasquali, comporterà una radicale riorganizzazione del traffico urbano, con particolare attenzione ai nodi del Laterano, del Colosseo e dell’area vaticana.
Giovedì Santo (2 aprile): Messa al Laterano
Le celebrazioni iniziano giovedì alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano.
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Soste vietate: Già dalla notte tra mercoledì e giovedì scatta il divieto su piazza San Giovanni e via dell’Amba Aradam.
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Servizi: Postazioni taxi disattivate in piazza. Possibili deviazioni per le linee bus che transitano verso il Centro e San Giovanni.
Venerdì Santo (3 aprile): La Via Crucis “Blindata”
È l’appuntamento più atteso: la Via Crucis al Colosseo (ore 21:15). L’area archeologica diventerà una zona rossa invalicabile.
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Chiusure (dalle 13:00): Stop totale al traffico in via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e via Nicola Salvi.
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Trasporti: Deviate le linee 3Nav, 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118. Soppresse temporaneamente 25 fermate nell’area.
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Sharing: Dalle ore 8:00 sarà vietato il noleggio e la circolazione di biciclette e monopattini in tutta l’area circostante il Colosseo.
Pasqua (5 aprile): Piazza San Pietro e i quartieri
La domenica mattina, dalle 10:15, il Papa celebrerà la Messa di Pasqua sul sagrato della Basilica Vaticana.
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Zona Vaticano (dalle 6:00): Chiusura totale di via della Conciliazione, piazza Risorgimento, via di Porta Angelica e Borgo Pio. L’area sarà accessibile solo ai pedoni previo controllo di sicurezza.
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Periferie: Via Crucis serali (venerdì 3) interesseranno anche i quartieri di Torrevecchia, Selva Candida, Settecamini e Montespaccato, con brevi interruzioni della viabilità locale al passaggio delle processioni.
Il consiglio per i cittadini
Visto il massiccio afflusso di turisti (ricordiamo il record di oltre 50 milioni di presenze registrato nell’ultimo anno), il Campidoglio invita a utilizzare esclusivamente le linee metropolitane (Metro A, B e C) che resteranno regolarmente in funzione, evitando di avvicinarsi alle zone delle celebrazioni con mezzi privati.
Informazioni e aggiornamenti romamobilita.it
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