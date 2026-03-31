Pasqua a Roma, strade off limits: ecco come cambia il traffico in città

La Capitale si prepara a un weekend di grandi celebrazioni. Il programma religioso, che vedrà il nuovo Pontefice impegnato nelle sue prime cerimonie pasquali, comporterà una radicale riorganizzazione del traffico urbano, con particolare attenzione ai nodi del Laterano, del Colosseo e dell’area vaticana.

Le celebrazioni iniziano giovedì alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

Soste vietate: Già dalla notte tra mercoledì e giovedì scatta il divieto su piazza San Giovanni e via dell’Amba Aradam.

È l’appuntamento più atteso: la Via Crucis al Colosseo (ore 21:15). L’area archeologica diventerà una zona rossa invalicabile.

Sharing: Dalle ore 8:00 sarà vietato il noleggio e la circolazione di biciclette e monopattini in tutta l’area circostante il Colosseo.

La domenica mattina, dalle 10:15, il Papa celebrerà la Messa di Pasqua sul sagrato della Basilica Vaticana.

Zona Vaticano (dalle 6:00): Chiusura totale di via della Conciliazione, piazza Risorgimento, via di Porta Angelica e Borgo Pio. L’area sarà accessibile solo ai pedoni previo controllo di sicurezza.

Visto il massiccio afflusso di turisti (ricordiamo il record di oltre 50 milioni di presenze registrato nell’ultimo anno), il Campidoglio invita a utilizzare esclusivamente le linee metropolitane (Metro A, B e C) che resteranno regolarmente in funzione, evitando di avvicinarsi alle zone delle celebrazioni con mezzi privati.

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